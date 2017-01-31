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Проблемы с банковскими карточками могут быть ночью 4 февраля

01.02.2017 16:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев – Sputnik. Держатели банковских платежных карт могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 4 февраля, сообщили Sputnik в среду в Банковском процессинговом центре.

"Банковский процессинговый центр информирует, что 4 февраля с 02:00 до 06:00 будут проводиться технологические работы", – говорится в сообщении.

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ. Кроме того, граждане могут столкнуться с проблемами при расчетах карточками в организациях торговли  и сервиса, пунктах выдачи наличных, банкоматах, инфокиосках.

В Банковском процессинговом центре принесли извинения держателям карт за возможные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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В Банковском процессинговом центре принесли извинения держателям карт за возможные неудобства.

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