МИНСК, 1 фев – Sputnik. Держатели банковских платежных карт могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 4 февраля, сообщили Sputnik в среду в Банковском процессинговом центре.

"Банковский процессинговый центр информирует, что 4 февраля с 02:00 до 06:00 будут проводиться технологические работы", – говорится в сообщении.

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ. Кроме того, граждане могут столкнуться с проблемами при расчетах карточками в организациях торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, банкоматах, инфокиосках.

В Банковском процессинговом центре принесли извинения держателям карт за возможные неудобства.