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Ликвидирован крупный канал незаконной поставки из Беларуси в ЕС драгоценных металлов
01.02.2017 16:06 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 февраля. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды драгметаллов в Европейский союз.
Как сообщили БелаПАН в Государственном пограничном комитете, 30 и 31 января сотрудники оперативного подразделения пограничной службы провели специальную операцию по ликвидации преступной группы, занимавшейся контрабандой редкоземельных и драгоценных металлов в ЕС. Операция проходила одновременно в нескольких регионах Беларуси.
30 января в пункте упрощенного пропуска "Лоша" во время специального досмотра был задержан автомобиль "Шкода" белорусской регистрации, выезжавший из Беларуси в Литву. В специально оборудованном тайнике иномарки оказалось 64 кг изделий, содержащих в своем составе редкоземельные и драгоценные металлы.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий в одном из гаражных кооперативов в Минске была изъята еще одна партия аналогичного состава массой более 200 кг.
Одновременно в двух населенных пунктах Витебской области в гараже и частном доме местных жителей были обнаружены еще две партии по 70 и 80 кг соответственно.
По результатам проведенных четырех обысков оперативными сотрудниками изъято более 400 кг редкоземельных и драгоценных металлов, подготовленных к незаконному вывозу в страны Евросоюза.
Проводится проверка в отношении трех граждан Беларуси. Задержаны три автомобиля, один из которых изъят как средство перемещения контрабанды. Предварительная сумма оценки незаконного товара составляет более 400 тыс. рублей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды драгметаллов в Европейский союз. Как сообщили БелаПАН в Государственном пограничном...
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