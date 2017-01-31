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Ликвидирован крупный канал незаконной поставки из Беларуси в ЕС драгоценных металлов

01.02.2017 16:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды драгметаллов в Европейский союз.

Как сообщили БелаПАН в Государственном пограничном комитете, 30 и 31 января сотрудники оперативного подразделения пограничной службы провели специальную операцию по ликвидации преступной группы, занимавшейся контрабандой редкоземельных и драгоценных металлов в ЕС. Операция проходила одновременно в нескольких регионах Беларуси.

30 января в пункте упрощенного пропуска "Лоша" во время специального досмотра был задержан автомобиль "Шкода" белорусской регистрации, выезжавший из Беларуси в Литву. В специально оборудованном тайнике иномарки оказалось 64 кг изделий, содержащих в своем составе редкоземельные и драгоценные металлы.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в одном из гаражных кооперативов в Минске была изъята еще одна партия аналогичного состава массой более 200 кг.

Одновременно в двух населенных пунктах Витебской области в гараже и частном доме местных жителей были обнаружены еще две партии по 70 и 80 кг соответственно.

По результатам проведенных четырех обысков оперативными сотрудниками изъято более 400 кг редкоземельных и драгоценных металлов, подготовленных к незаконному вывозу в страны Евросоюза.

Проводится проверка в отношении трех граждан Беларуси. Задержаны три автомобиля, один из которых изъят как средство перемещения контрабанды. Предварительная сумма оценки незаконного товара составляет более 400 тыс. рублей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды драгметаллов в Европейский союз. Как сообщили БелаПАН в Государственном пограничном...

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