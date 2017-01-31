Директор не пустила в туалет 8-летнего школьника, а на перемене тот не добежал до уборной. «Штаны были такие мокрые, что с них капало. Все это видели одноклассники. Пошли мы к директору, а она заявила — у вас нет медицинских показаний, чтобы вы ходили на уроке в туалет», — рассказала мама мальчика Ольга «Нашей ниве». История вызвала такой резонанс, что ситуацию даже прокомментировал министр образования Игорь Карпенко: «То, что там написано, не совсем соответствует действительности».



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Мама мальчика рассказала «Нашей нiве», что директор школы якобы ей сказала, мол, знала бы, что у ребенка такая «скандальная мать», отвела бы его в туалет сама. При этом малыш, по ее словам, просился в туалет с другом, потому что там темно и страшно, а выключатель находится на уровне взрослого человека.

Директор школы Анжела Носкова говорит, что все происходило иначе.

— Это произошло почти на перемене, в конце урока. Я веду урок рисования, в конце занятия мы всегда вывешиваем рисунки и проводим рефлексию. Все дети стоят возле доски. Мальчик отпросился, я сказала: сейчас будет звонок, и вы пойдете. Буквально через минуту он и прозвенел. Ученик после этого еще минуты две был на перемене в классе, а потом вспомнил, что хотел в туалет. Видимо, что-то не получилось. Когда он вернулся, классный руководитель сработала настолько четко, что эту ситуацию не заметил никто из детей. Она отправила его переодеваться в сменку, он 30 минут еще сидел на уроке, пока не пришла мама, и ни с каких штанов ничего не капало, — заверила она.

Директор говорит, что все учителя ее школы без проблем отпускают детей в туалет в середине урока, но по одному, чтобы они не баловались: «Мы все понимаем: дети маленькие, могут забыть сходить в туалет на перемене».

Выключатели в туалетах действительно находятся на уровне взрослого человека, но инцидент произошел около 12 дня. В санузлах есть окна, днем там светло, кабинки в туалете низкие, свет туда проникает. Вечером на переменах там всегда стоит дежурный, чтобы включить свет,

— Эта клевета возмущает. Я не говорила ни про какие медицинские справки, — заявляет директор. — Мама спросила, что бы случилось, если бы она не приехала. Я ответила, что проблема в любом случае была бы решена, вплоть до того, что я сама бы взяла такси и завезла ребенка либо к ней на работу, либо домой. На сегодняшний день никто в классе не знает об этом инциденте. А мама хочет ославить себя и ребенка на всю страну. Я взрослый человек, и назвать ее скандальной, как она утверждает, я даже себе позволить не могу. Мне звонят с угрозами и оскорблениями. Эта ситуация порочит репутацию школы.

Анжела Носкова, кстати, предложила Ольге встретиться еще раз и разобраться в ситуации.

По словам директора и классного руководителя, мальчик сейчас ходит в школу и комфортно себя чувствует. Психолог наблюдала за ним, решала тесты и считает, что никакого стресса он не испытывает.

Директор школы уже давала пояснения в комитете по образованию и говорит, что там за развитием ситуации следят, никакого выговора не сделали. А сегодня проблему прокомментировал даже министр образования Игорь Карпенко.

— То, что там написано (в «Нашей нiве» — Прим. TUT.BY), не совсем соответствует действительности. Конечно, это ненормально, если не выпустили ребенка. Но я бы хотел сказать, и для прессы в том числе: такие интимные подробности неправильно выносить на публику. Сегодня и родитель, и учитель — это взаимосвязанные партнеры в образовательном процессе. Я бы все-таки рекомендовал родителям и учителям эти вопросы решать индивидуально, персонально, а не выносить на широкий суд общественности, тем самым нанося вред ребенку.