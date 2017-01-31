МИНСК, 1 фев – Sputnik. Срок получения высшего образования по 50 специальностям в Беларуси будет сокращен до четырех и четырех с половиной лет, сообщил журналистам в среду министр образования Игорь Карпенко.



© Sputnik Артем Житенев Минобразования опубликовало изменения в Кодекс об образовании

В настоящее время в белорусских вузах срок обучения на большинстве специальностей гуманитарной направленности (на заочной форме) составляет от четырех до четырех половиной лет. Уменьшать продолжительность учебы начали несколько лет назад.

"Есть специальности, по которым мы можем готовить 4−4,5 года. Это уже в практике внедрено. Порядка 50 специальностей мы можем еще посмотреть по поводу перевода на сокращенный срок ", – сказал Карпенко.

Министр не уточнил, какие именно специальности попадут под урезание срока. При этом Карпенко уточнил, что на некоторых сделать это не удастся.

"В первую очередь это медицинские специальности, специальности ядерной энергетики, есть некоторые творческие специальности – например, архитектура или скульптура", – рассказал министр.

В рамках реформы высшей школы также предполагается позволить университетам свободнее подходить к составлению учебных программ и выдвигать на пост ректора сразу нескольких кандидатов.