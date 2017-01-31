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Депутат Марзалюк: Равенство государственных языков будет устанавливаться без насилия и принуждения
01.02.2017 16:50 — Новости Общества | БелаПАН
"В Ирландии также два государственных языка, но большинство ирландцев говорят по-английски, и скальп никто с них за это не снимает, — сказал Марзалюк. — Мы будем устанавливать равенство языков ровно, спокойно. Например, если в Минске есть пять белорусскоязычных гимназий, для их учеников по определению не должно быть проблем с рабочими тетрадями, учебниками на белорусском языке. Они должны в полном объеме получать всю необходимую литературу на белорусском языке из государственных издательств". При этом, добавил Марзалюк, "свободу выбора языка обучения в школе никто не отменял". Это деликатный вопрос, особенно с учетом того, что Беларусь "пережила 200 лет русификации, а до того была полонизация". На вопрос, считает ли он необходимым появление белорусскоязычного университета в Беларуси, Марзалюк ответил, что в некоторых вузах есть целиком белорусскоязычные специальности — например, на историческом факультете БГУ. "Если мы говорим о европейскости, давайте на первый план ставить свободу выбора человека. Ничто так не отталкивает и не вызывает аллергию, как принуждение и насилие в этом очень деликатном вопросе. Например, иврит был мертвым языком, языком Торы, но желание в сердцах миллионах евреев сделало его живым языком, возродило этот язык. Все зависит от желания, самое важное — это язык сердца", — сказал Марзалюк. По его словам, если посмотреть на Беларусь в исторической перспективе, то "белорусский национальный проект — чрезвычайно эффективный и успешный". "Беларусь за 100 лет прошла все этапы государствообразования, создана нация, высокая интеллектуальная инфраструктура, страна, где делают лучшие в мире компьютерные игры. У белорусских журналистов, оппозиционных и не только, есть комплекс неполноценности, скорби, плача. Мы меж тем нормальная самодостаточная нация", — заявил депутат.
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"В Ирландии также два государственных языка, но большинство ирландцев говорят по-английски, и скальп никто с них за это не снимает, — сказал Марзалюк. — Мы...
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