﻿ В Сморгони пенсионер приставал к девочкам-подросткам, обещая угощения и деньги на дискотеку. 21.by
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В Сморгони пенсионер приставал к девочкам-подросткам, обещая угощения и деньги на дискотеку

01.02.2017 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Сморгонский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетних. Сейчас дело для расследования передано в управление Следственного комитета Гродненской области, сообщает kraj.by. Об этом рассказал заместитель прокурора Сморгонского района Сергей Ковальчук.

По его словам, обвиняемый приставал к девочкам в 2015 и 2016 годах. Официально установлены четыре потерпевшие в возрасте от 12 до 15 лет, но следствие продолжается и, возможно, выяснится, что их было больше.

— Мужчина уже был судим за такие же преступления, — рассказывает Сергей Ковальчук. — Он отсидел в колонии около шести лет и освободился в 2005 году. Узнав о сексуальных предпочтениях своего мужа, с ним еще тогда развелась жена, перестали поддерживать отношения взрослые дети. Пенсионер жил с матерью в частном доме. В 2015 году он снова стал приставать к девочкам-подросткам. Заманивал их к себе угощениями и деньгами на дискотеку. Мать как могла боролась с этим, прогоняя девочек из дома.

Девчонки называли развратника дядя Саша и знакомили с ним своих подруг. Благодаря общению потерпевших между собой информация о дяде Саше дошла до сотрудников правоохранительных органов.

Пенсионер арестован и будет дожидаться суда в камере следственного изолятора. Возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, то мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

 
 
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Возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, то мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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