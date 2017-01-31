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В Гомеле снова украли урну с пожертвованиями для лечения больной девочки Киры
01.02.2017 17:16 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле кто-то снова украл урну с благотворительными пожертвованиями для трехлетней Киры Куруленко. Об этом TUT.BY сообщили волонтеры, помогающие собирать семье больной девочки деньги на лечение.
На днях кто-то унес урну из магазина «Продукты» на улице Быховской, 115, а спустя два дня охранники задержали мужчину, который пытался вытянуть деньги из копилки, установленной в супермаркете «Алми».
За последнее время это уже третий инцидент, произошедший со сбором средств для больной девочки. В декабре урна с деньгами
На данный момент по всем случаям милиция проводит проверку.
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— Киру до конца февраля необходимо отправить в Германию, иначе смысла нет в иммунотерапии. У нас и так не хватает 43 тысяч евро, а тут еще это, — жалуется волонтер
Летом трехлетней Кире Куруленко поставили диагноз «Нейробластома забрюшинного пространства справа с метастазами в парааортальных лимфоузлах средостения и костном мозге 4-й стадии» (детский рак). С тех пор каждый день девочки и ее родителей — это тяжелая борьба за жизнь.
Девочка прошла уже шесть курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли. 30 декабря ей сделали операцию по трансплантации костного мозга. Сейчас Кира восстанавливается. Скоро ей понадобится иммунотерапия. Малышку готовы принять в одной из немецких клиник. Но денег для этого по-прежнему недостаточно.
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На днях кто-то унес урну из магазина "Продукты" по улице Быховской, 115, а спустя два дня охранники задержали мужчину, который пытался вытянуть деньги из копилки,...
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