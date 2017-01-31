В Гомеле кто-то снова украл урну с благотворительными пожертвованиями для трехлетней Киры Куруленко. Об этом TUT.BY сообщили волонтеры, помогающие собирать семье больной девочки деньги на лечение.





На днях кто-то унес урну из магазина «Продукты» на улице Быховской, 115, а спустя два дня охранники задержали мужчину, который пытался вытянуть деньги из копилки, установленной в супермаркете «Алми».

За последнее время это уже третий инцидент, произошедший со сбором средств для больной девочки. В декабре урна с деньгами пропала из торгового центра «Волотовской» . Момент кражи засняли установленные в магазине камеры видеонаблюдения.

На данный момент по всем случаям милиция проводит проверку.

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— Киру до конца февраля необходимо отправить в Германию, иначе смысла нет в иммунотерапии. У нас и так не хватает 43 тысяч евро, а тут еще это, — жалуется волонтер группы поддержки Киры Юлия Старовойтова.

Летом трехлетней Кире Куруленко поставили диагноз «Нейробластома забрюшинного пространства справа с метастазами в парааортальных лимфоузлах средостения и костном мозге 4-й стадии» (детский рак). С тех пор каждый день девочки и ее родителей — это тяжелая борьба за жизнь.

Девочка прошла уже шесть курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли. 30 декабря ей сделали операцию по трансплантации костного мозга. Сейчас Кира восстанавливается. Скоро ей понадобится иммунотерапия. Малышку готовы принять в одной из немецких клиник. Но денег для этого по-прежнему недостаточно.

Желающие помочь Кире могут это сделать прямо сейчас. Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 307 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 4

УНП 400 230 505

МФО 151501664 — белорусские рубли — транзитный счёт 3 819 382 100 454 на благотворительный счёт 000010 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт 3 819 382 102 827 на благотворительный счёт 000014 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный

— евро — транзитный счёт 3 819 382 102 827 на благотворительный счёт 000002 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный

— российские рубли — транзитный счёт 3 819 382 102 827 на благотворительный счёт 000011 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный Назначение платежа: Куруленко Андрей Николаевич на лечение дочери Куруленко Киры Андреевны Карта Сбербанка России: 4276 6700 2700 8225, получатель Цвиркун Анатолий Васильевич (дедушка)(Россия) Пополнение счета Мегафон: +79220685910 (Россия), оформлен на дедушку Киры Цвиркун А.В. Карточка ʺБеларусбанкʺ: 4255 2001 7793 2001 срок действия до 11/18

На имя Куруленко Ольга Также можно пополнить номер МТС (для Беларуси): +375339022266.