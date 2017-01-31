|
Изменения в Кодексе об образовании: что нового в документе?
01.02.2017 18:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Опубликованный в среду новый проект Кодекса об образовании не подразумевает реформ образовательной системы республики в целом, однако привносит коррективы в некоторые нюансы, убедился Sputnik после изучения документа.
© Sputnik Артем Житенев
Министерство образования обнародовало новую версию кодекса в среду. Предполагается, что после общественного обсуждения Совет министров внесет документ в белорусский парламент до 30 июля текущего года.
Большая часть изменений в кодексе касается формулировок и определений, однако есть и несколько нововведений – например, Минобразования предлагает увеличить количество учеников в классах до 30 человек.
Также ведомство планирует разрешить проводить факультативы по субботам для всех школьников с 5-го класса (сейчас дополнительные занятия в шестой школьный день возможны только у старшеклассников).
Среди ранее не анонсированных нововведений – определение учебного года. Если по действующему Кодексу учебный год длился с 1 сентября по 1 июня, то теперь Минобразования предлагает сделать его с 1 сентября по 31 августа.
Согласно проекту Кодекса продолжительность каникул должна составить в сумме 110 дней: 90 – летние, по десять – зимние и весенние. В соответствии с действующим законодательством каникулы составляют не менее 12 календарных недель, то есть 114 дней, и не менее десяти недель для девятиклассников.
Как ранее уже было известно, разрешат принимать в школы и детей до шести лет – по заявлению родителей решение будет принимать руководитель учреждения образования.
Среди основных изменений в сфере высшего образования – пункт о том, что выдвижение кандидатов на должность ректора будет осуществляться на конкурсной основе.
Ранее Минобразования призывало "широкую общественность" принимать участие в обсуждении кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детей в учебном классе сможет быть до 30, а факультативы по субботам будут проводить уже с пятых классов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии