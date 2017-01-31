МИНСК, 1 фев – Sputnik. Опубликованный в среду новый проект Кодекса об образовании не подразумевает реформ образовательной системы республики в целом, однако привносит коррективы в некоторые нюансы, убедился Sputnik после изучения документа.



© Sputnik Артем Житенев Минобразования опубликовало изменения в Кодекс об образовании

Министерство образования обнародовало новую версию кодекса в среду. Предполагается, что после общественного обсуждения Совет министров внесет документ в белорусский парламент до 30 июля текущего года.

Большая часть изменений в кодексе касается формулировок и определений, однако есть и несколько нововведений – например, Минобразования предлагает увеличить количество учеников в классах до 30 человек.

Также ведомство планирует разрешить проводить факультативы по субботам для всех школьников с 5-го класса (сейчас дополнительные занятия в шестой школьный день возможны только у старшеклассников).

Среди ранее не анонсированных нововведений – определение учебного года. Если по действующему Кодексу учебный год длился с 1 сентября по 1 июня, то теперь Минобразования предлагает сделать его с 1 сентября по 31 августа.

Согласно проекту Кодекса продолжительность каникул должна составить в сумме 110 дней: 90 – летние, по десять – зимние и весенние. В соответствии с действующим законодательством каникулы составляют не менее 12 календарных недель, то есть 114 дней, и не менее десяти недель для девятиклассников.

Как ранее уже было известно, разрешат принимать в школы и детей до шести лет – по заявлению родителей решение будет принимать руководитель учреждения образования.

Среди основных изменений в сфере высшего образования – пункт о том, что выдвижение кандидатов на должность ректора будет осуществляться на конкурсной основе.

Ранее Минобразования призывало "широкую общественность" принимать участие в обсуждении кодекса.