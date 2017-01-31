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Российское посольство в Конго: На борту упавшего вертолета был белорусский экипаж

01.02.2017 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В посольстве России в Демократической Республике Конго TUT.BY подтвердили, что на борту одного из Ми-24, упавших в Конго, были белорусы. Это вертолет вооруженных сил ДРК, официальная причина падения пока — техническая неисправность.


Скриншот с карты google.

31 января в белорусских СМИ появилась информация о двух сбитых вертолетах Ми-24 в Конго. Грузинские журналисты сообщали, что на одном из них летели белорусы.

Вчера МИД Беларуси прокомментировал: пытается получить официальную информацию об инциденте и выяснить, были на борту наши граждане или нет. Сегодня ответа на этот вопрос в министерстве все еще не дают.

В посольстве Российской Федерации в Демократической республике Конго TUT.BY рассказали:

— Конголезские власти действительно сообщили нам, что в прошлую пятницу упали два вертолета. На одном из вертолетов были трое белорусов. Все они живы, находятся в госпитале в городе Гома. Это административный центр провинции Северная Киву, он оказался ближайшим к месту крушения. Жизни белорусов ничто не угрожает.

По информации, которой владеет российское посольство, белорусы были в составе экипажа вертолета вооруженных сил Демократической республики Конго.

— Их вертолет совершил жесткую посадку, но приземлился нормально. По официальной информации, причина — техническая неисправность, — рассказали в посольстве.

По второму вертолету в российском посольстве в Конго пока информации немного, могут лишь сказать, что он упал.

— Мы ждем окончания расследования, которое проводят конголезские власти, чтобы было больше информации.

 
 
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По информации россиян, это вертолет вооруженных сил Демократической Республики Конго, официальная причина падения пока - техническая неисправность.

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