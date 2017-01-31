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Российское посольство в Конго: На борту упавшего вертолета был белорусский экипаж
01.02.2017 18:07 — Новости Общества | Tut.by
В посольстве России в Демократической Республике Конго TUT.BY подтвердили, что на борту одного из Ми-24, упавших в Конго, были белорусы. Это вертолет вооруженных сил ДРК, официальная причина падения пока — техническая неисправность.
31 января в белорусских СМИ появилась информация о двух сбитых вертолетах Ми-24 в Конго. Грузинские журналисты сообщали, что на одном из них летели белорусы.
Вчера МИД Беларуси
В посольстве Российской Федерации в Демократической республике Конго TUT.BY рассказали:
— Конголезские власти действительно сообщили нам, что в прошлую пятницу упали два вертолета. На одном из вертолетов были трое белорусов. Все они живы, находятся в госпитале в городе Гома. Это административный центр провинции Северная Киву, он оказался ближайшим к месту крушения. Жизни белорусов ничто не угрожает.
По информации, которой владеет российское посольство, белорусы были в составе экипажа вертолета вооруженных сил Демократической республики Конго.
— Их вертолет совершил жесткую посадку, но приземлился нормально. По официальной информации, причина — техническая неисправность, — рассказали в посольстве.
По второму вертолету в российском посольстве в Конго пока информации немного, могут лишь сказать, что он упал.
— Мы ждем окончания расследования, которое проводят конголезские власти, чтобы было больше информации.
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По информации россиян, это вертолет вооруженных сил Демократической Республики Конго, официальная причина падения пока - техническая неисправность.
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