|
Новый вход, цветники и площадка для праздников. Как изменится парк Павлова в 2017 году
01.02.2017 18:47 — Новости Общества | Tut.by
К реализации 2-го пускового комплекса реконструкции парка имени Михаила Павлова планируют приступить в апреле-мае 2017-го и завершить ее до конца года, сообщили агентству «
Как рассказала ведущий инженер группы по строительству производственного отдела предприятия Наталья Гецманчук, работы развернутся на части парка, прилегающей к проспектам Дзержинского и Любимова.
В состав 2-го пускового комплекса входят реконструкция главного входа в парк со стороны проспекта Любимова с устройством композиции из цветников; реконструкция площади для массовых мероприятий с расширением и определением мест для установки новогодней елки, павильонов розничной торговли, сборно-разборной сцены; реконструкция дорожно-тропиночной сети с мощением дорожек плиткой; обустройство площадок отдыха на пешеходных аллеях с установкой скамеек; обустройство площадок для мусорных контейнеров и биотуалетов.
Этот этап реконструкции коснется части парка площадью 4,66 га. На время проведения работ она будет закрыта для посетителей.
Заметим, 2-й пусковой комплекс для парка не последний. Ранее заявлялось, что в более отдаленной перспективе — создание лабиринта из зеленых насаждений в той части парка, которая примыкает к улице Белецкого, обустройство спортивных площадок, велодорожки через весь зеленый уголок, сооружение беседок и ротонд, реконструкция существующих мостов, фонтана, благоустройство самой реки и другое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершить реконструкцию планируют к концу года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии