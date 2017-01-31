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Министр Игорь Карпенко о шестом школьном дне: "Я не заставляю поголовно работать в субботу"

01.02.2017 18:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал журналистам приказ о шестом школьном дне. В субботу в школе для учеников и родителей планируют будут консультации по учебным предметам. В них должен быть задействован весь педагогический состав, а не только психолог и классный руководитель.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Пресса как-то очень негативно на это (приказ о шестом школьном дне. — Прим. TUT.BY) отреагировала. Как-то набросились на министра, что я чуть ли не заставляю учителей поголовно работать в субботу, — заметил Игорь Карпенко. — Но у нас никто не отменял шестой школьный день, у нас шестидневная рабочая неделя в системе образования. Мы не говорим о том, что все поголовно должны строем прийти и находиться в это время в школе. Сделайте нормально расписание и дайте возможность родителям прийти в школу и пообщаться с учителями, обсудить вопросы.

Игорь Карпенко вспомнил, как сам работал педагогом (он окончил Минский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории, обществоведения и английского языка»).

— Хорошо, вот вы пришли утром (в школу в будний день. — Прим. TUT.BY). Учитель готовится к уроку, я знаю это, потому что сам работал учителем и педагогом. Я иду в аудиторию, мне надо начинать занятие, а тут мамы начинают задавать вопросы: «А как мой ребенок?». Это может затянуться на длительный период времени. Как надо реагировать в этой ситуации? Есть учебный процесс, правила внутреннего распорядка и так далее, — заметил министр.

Игорь Карпенко не считает, что в плане организации шестого школьного дня «министру надо активно вмешиваться в образовательный процесс конкретного учебного заведения».

— Есть нормативная база, программы, планы, концепция воспитания и педагогический коллектив. Я думаю, грамотный, профессиональный коллектив в состоянии развернуть эту работу в соответствии с этой нормативной базой, — уверен он.

По его словам, при посещении школы № 1 в Жабинке он пытался выяснить, принуждают ли родителей приходить сюда в субботу.

— Родители как раз позитивно реагируют, говорят, что вот есть возможность пообщаться с учителями-предметниками, обсудить какие-то вопросы, — сказал министр.

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Министр образования прокомментировал приказ о шестом школьном дне.

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