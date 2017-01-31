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В Могилеве собираются построить сад и школу на деньги китайских инвесторов

01.02.2017 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве хотят привлечь китайские инвестиции для строительства еще одного детского сада в микрорайоне Казимировка, а также школы. По словам председателя горисполкома Владимира Цумарева, инвестор заинтересован в таком вложении капитала.


Фото: Анжелика Василевская

Микрорайон Казимировка застроен жилыми высотками довольно плотно, но социально-значимых объектов тут не хватает. Один детский сад на 240 мест строить уже начали: возводится второй этаж. По словам Цумарева, достроить его планируют уже в этом году.

— Это типовой детский сад — такой же, как в микрорайоне Спутник. С той лишь разницей, что строить его будем в два этапа. Сначала — основные помещения: комнаты отдыха, развития и так далее. Бассейн в виде пристройки возведем после, когда станем богаче. Пока денег на весь объект у города нет, — сказал глава Могилева, уточнив, что вся надежда — на хорошую работу предприятий.

Кроме детского сада и школы в микрорайоне Казимировка запланировано строительство поликлиники. Также рассматривается вопрос о запуске в этот микрорайон электробусов, однако это перспектива не 2017 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Один детский сад в микрорайоне Казимировка уже начали строить.

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