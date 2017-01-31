МИНСК, 1 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 февраля подписал указ о награждении государственными наградами, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского президента.

Всего наград удостоены 75 представителей различных сфер деятельности.

Как отметили в пресс-службе, все они отмечены за многолетнюю и плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей. Среди награжденных – работники сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, строительства, кино и культуры, а также сельского хозяйства, а также ученые и педагогические работники.

Президент наградами отметил генерального директора ОАО "Гроднопромстрой", первого зама начальника Могилевского областного управления МЧС, гендиректора ОАО "Дорожно-строительный трест № 3", а также главного хормейстера Национального академического Большого театра оперы и балета.

Лукашенко также подписал распоряжение, которым 11 работникам разных сфер объявлена благодарность президента.