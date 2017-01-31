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В Минске согласовано заявление о прекращении огня на Донбассе

01.02.2017 18:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Члены контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали заявление с призывом прекратить огонь на Донбассе. Об этом сказал уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах Владислав Дейнего, передает ТАСС.

«Группа работала над проектом, направленным на стабилизацию ситуации в Донбассе, и в итоге согласовала текст заявления с призывом прекратить огонь, который по окончании заседания огласил координатор Мартин Сайдик», - сказал он.

Встреча контактной группы прошла в Минске, очередное заседание намечено на 15 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске прошла очередная встреча контактной группы по Донбассу.

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