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В Минске согласовано заявление о прекращении огня на Донбассе
01.02.2017 18:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Члены контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали заявление с призывом прекратить огонь на Донбассе. Об этом сказал уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах Владислав Дейнего, передает
«Группа работала над проектом, направленным на стабилизацию ситуации в Донбассе, и в итоге согласовала текст заявления с призывом
Встреча контактной группы прошла в Минске, очередное заседание намечено на 15 февраля.
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