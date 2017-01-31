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Россия устанавливает пограничные зоны на границе с Беларусью
01.02.2017 19:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить на границе с Беларусью пограничную зону, соответствующие приказы были опубликованы на портале правовой информации РФ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пограничная зона установлена на границе, проходящей в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Согласно документам, цель данного решения – создание необходимых условий охраны госграницы России.
Приказами предусмотрено, что региональные управления ФСБ в указанных областях определят время и места для проезда и прохода лиц, транспортных средств в пограничную зону, установят соответствующие предупреждающие знаки.
До этого момента пограничных зон на границах субъектов России с Беларусью не было, а граждане и машины пересекали рубеж без каких-либо ограничений (за исключением транспорта, перевозящего продукты питания и потребительские товары).
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Пересечь границу РФ и Беларуси можно будет в определенное время и в отведенных местах.
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