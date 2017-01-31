На границе России и Беларуси установлена пограничная зона. Соответствующий приказ отдал глава ФСБ России Александр Бортников. Он приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.

Региональные пограничники должны установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону.

Приказ вступает в силу 7 февраля этого года.

Документ направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов, сказано в пояснительной записке к документу.