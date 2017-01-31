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На границе с Беларусью Россия вводит режим пограничной зоны
01.02.2017 19:14 — Новости Общества | Tut.by
На границе России и Беларуси установлена пограничная зона. Соответствующий
Региональные пограничники должны установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону.
Приказ вступает в силу 7 февраля этого года.
Документ направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов, сказано в пояснительной записке к документу.
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Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях должны установить на границе предупреждающие знаки, а также определить время и места...
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