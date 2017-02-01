Завершить строительство теннисного корта в Печерском лесопарке Могилева без поддержки не удастся. Городские власти рассчитывают на спонсорскую поддержку, сказал председатель горисполкома Владимир Цумарев.



Фото: Владимир Ромашков, источник vk.com/ilovemogilev

Возведение крытого теннисного корта на месте тентового идет около двух лет, хотя построить его намеревались меньше чем за год.

— Старый давно устарел, а строительство нового было необходимо — это очень востребованный у нас вид спорта. В 2014 году объект входил в областную инвестиционную программу, однако, к сожалению, финансирования он не получил — было перераспределение средств, — сказал Владимир Цумарев. — В прошлом году мы выделили из городского бюджета 3 млрд неденоминированных рублей, которые освоили в полном объеме.

По словам главы Могилева, в этом году город выделит 100 тыс. рублей на то, чтобы к сентябрю завершить часть строительных работ, чтобы основание спортивного объекта не разрушалось дальше. Завершить возведение теннисного корта возможно, только если объект станет «народной стройкой», сказал Цумарев. Некоторые любители тенниса согласились частично проспонсировать проект.

— Я работаю с [Белорусской теннисной] федерацией, чтобы была поддержка. Ввод крытого теннисного корта в эксплуатацию поможет проводить здесь и международные соревнования. Для этого есть и гостиница рядом, и все, что необходимо, — добавил Цумарев.