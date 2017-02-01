В гродненских пабликах в социальных сетях появилось предложение владельцам предприятий торговли и услуг города Гродно начать предоставлять скидки «тунеядцам», к примеру при предъявлении «письма счастья». Первым на призыв откликнулся гродненский шиномонтаж «5 колесо».



Фото: vk.com/shinomontag5koleso.grodno

Здесь, как и в Минске ранее это сделала минская фирма по прокату сноубордов , предложили своим клиентам, которые принесут «письмо счастья» из налоговой, скидку 20% на шиномонтаж. «Тунеядцы» предложением пока не воспользовались, но хозяин фирмы Павел Шумский не расстраивается и говорит, что рекламную акцию запустили недавно.

— Это, конечно, с одной стороны, юмор, а с другой — своеобразная помощь тем, кто попал в трудную ситуацию. Много моих знакомых получили подобные «письма счастья» из налоговой. И они бы работали, так негде. Любой человек в наше время может оказаться без работы и помощи. Я надеюсь, что и другие фирмы города тоже что-то такое предложат гродненским «тунеядцам», потому что это неплохой маркетинговый ход. К нам пока за скидкой никто не обращался, но надеюсь, что найдутся смельчаки.