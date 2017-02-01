Подведение итогов деятельности Офицерских собраний Вооруженных Сил и транспортных войск в 2016 году, уточнение задач офицерского корпуса по реализации плана подготовки по предназначению Вооруженных Сил, утверждение планов работы офицерских коллективов воинских частей на 2017 год…

Эти и другие вопросы были рассмотрены вчера на совместном заседании Консультативного совета при министре обороны Республики Беларусь и Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил.



В мероприятии участвовали глава военного ведомства, заместители и помощники министра обороны, командующие Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, силами специальных операций Вооруженных Сил, войсками оперативных командований, начальники структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил.

Не обошлось и без представителей Офицерских собраний (председателей собраний и советов собраний) воинских частей Минского гарнизона, а также офицеров, чьи коллективы заняли призовые места в смотре-конкурсе на лучшее Офицерское собрание Вооруженных Сил и транспортных войск. Именно в рамках этого совместного заседания состоялось вручение министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым переходящего вымпела «Лучшему Офицерскому собранию Вооруженных Сил Республики Беларусь» и грамот лауреатам смотра-конкурса в 2016 году.

Напомним: первое место в данном прошлогоднем конкурсе с большим отрывом по набранным баллам занял офицерский коллектив факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь, второе — коллектив 83‑го инженерно-аэродромного полка ВВС и войск ПВО, третье — Офицерское собрание 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Во время совместного заседания Консультативного совета при министре обороны Республики Беларусь и Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил его участники рассмотрели также вопрос о нагрудных знаках «Лучший специалист», «За отличие при выполнении воинского долга», обсудили порядок награждения военнослужащих срочной службы данными знаками и ознакомились с предложенными вариантами их внешнего вида.







В рамках мероприятия были озвучены основные цели и направления работы офицерских коллективов в 2017 году. В их числе подготовка к 100‑летию Вооруженных Сил, военно-патриотическое воспитание граждан, повышение качества работы с младшими офицерами, активизация работы с офицерами запаса и в отставке, усиление профилактической работы по обеспечению безопасности военной службы и многое другое.

По окончании мероприятия состоялось учебно-методическое занятие по теме «Методика организации деятельности Офицерского собрания по реализации возложенных задач».

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской