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Начался призыв военнообязанных

01.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил в ходе подготовки к выполнению задач по предназначению осуществляется поставка мобилизационных ресурсов в подразделения одной из механизированных бригад и 231‑й артиллерийской бригады из военных комиссариатов Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей. В течение нескольких суток планируется призвать более 400 военнообязанных из запаса.

Также продолжается комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении, получение материальных средств со складов и из баз хранения.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил в ходе подготовки к выполнению задач...

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