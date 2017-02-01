В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил в ходе подготовки к выполнению задач по предназначению осуществляется поставка мобилизационных ресурсов в подразделения одной из механизированных бригад и 231‑й артиллерийской бригады из военных комиссариатов Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей. В течение нескольких суток планируется призвать более 400 военнообязанных из запаса.

Также продолжается комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении, получение материальных средств со складов и из баз хранения.