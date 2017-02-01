В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия по комплексной проверке боевой готовности. В рамках проводимых мероприятий ряд подразделений 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады совершил марш в указанный район с переправой через реку Березину по наведенному наплавному мосту. Эта мостовая переправа была оборудована практически за ночь военнослужащими 7‑го инженерного полка и 188‑й гвардейской инженерной бригады.



Стоит отметить, что с момента получения команды на наводку моста и до начала работы инженеров прошло всего три часа.

Прибыв в указанное место, понтонеры организовали охрану и оборону районов расположения подразделений и оборудования переправы. Дальше — инженерная разведка водной преграды. Работы начались с проверки прибрежной полосы на наличие минно-взрывных заграждений. Наведение моста осуществлялось в темное время суток, что усложнило задачу. Для личного состава были организованы места обогрева.

К работе приступили два десятка машин и несколько десятков военнослужащих.

— Самое сложное было — уложиться в отведенное время, — сказал командир 7‑го инженерного полка подполковник Владимир Жилевич. — В прошлом году мы выполняли подобную задачу днем. Ночью нам пришлось работать впервые.





Испытанием для понтонеров стала и толщина льда. В некоторых местах она превышала 40 сантиметров. Поэтому звенья выгружались на грунт и после закрытия замков тягачом подавались на воду, где их уже и состыковывали. Всего длина наплавного моста составила 106 метров.

КрАЗ‑255Б с речными звеньями понтонно-мостового парка ПМП один за другим подъезжали к берегу, доставляя понтоны, затем так же быстро отъезжали в район сосредоточения, освобождая место следующим машинам. По слаженности действий было видно, что работают настоящие профессионалы. Лента моста удлинялась буквально на глазах.

После завершения наведения линии переправы были организованы комендантская и эвакоспасательная службы, в том числе и рассчет водолазов. Как выяснилось, без него никак. В случае, если переправляющаяся через реку техника начнет уходить под воду, его задача немедленно подцепить буксировочный трос, чтобы специальные машины смогли без последствий вытащить тяжеловеса. Понтонеры приготовились к обеспечению переправы механизированных подразделений.

За работой подчиненных следил начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Кураков.













— Главной особенностью проводимого мероприятия стало то, что военнослужащие наводили переправу в ночное время суток, — отметил полковник Андрей Кураков. — Личный состав подразделений хорошо подготовлен, действовал слаженно. Я бы оценил их действия на оценку «отлично». В момент прибытия к переправе гусеничной техники мост был готов, и машины прошли без замедлений и каких-либо проблем.

Также стоит отметить, что переправа осуществлялась с использованием аэрозольного прикрытия. Вдобавок, выше по течению, инженеры, используя подручные средства, оборудовали ложную переправу.

В тот день бронетехника гвардейского соединения переправилась через водную преграду без задержек. Пройдя наплавной мост, колонна бригады продолжила движение по указанному маршруту и вскоре прибыла в назначенный район.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора