Вчера в Центральном Доме офицеров министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел личный прием граждан. Это одна из эффективных форм взаимодействия населения с административными учреждениями, что во многом связано с ее простотой и доступностью. Изучение общественного мнения помогает более оперативно и объективно решать многие проблемы и своевременно корректировать деятельность тех или иных органов власти — ведь наряду с оказанием помощи конкретному человеку обращение дает повод для размышлений о наличии проблем в целом.

Владимир Воласевич с 1987 по 1989 год проходил срочную военную службу в Афганистане. К министру обороны Владимир Георгиевич обратился с просьбой оказать ему содействие в решении жилищного вопроса. Так как строительство жилья, по которому возникла проблема, осуществлялось в составе ЖСПК, сформированного не в Вооруженных Силах, а местными властями, минчанину было рекомендовано обратиться в те органы, в чьей компетенции и находится решение данного вопроса. В то же время гражданину разъяснили, что Министерство обороны рассмотрит его обращение и окажет содействие в рамках действующего законодательства.

Генерал-лейтенант в отставке Павел Козловский обратился к главе военного ведомства с вопросом о снятии взыскания, наложенного на него в 1994 году.

Заявителю разъяснено, что, согласно законодательству Республики Беларусь, не имеется правовых оснований для решения вопроса о снятии дисциплинарных взысканий с военнослужащих, находящихся в запасе и в отставке, и восстановления их в воинском звании.

Кроме того, ввиду отсутствия оснований, коллегией Министерства обороны принято решение полагать нецелесообразным ходатайствовать о снятии с данного военнослужащего, находящегося в отставке, взыскания, в соответствии с которым он снижен в воинском звании.

В целях повышения объективности и оперативности рассмотрения обращений граждан участие в личном приеме приняли руководители и представители тех структурных подразделений Министерства обороны, в чьей компетенции находится решение заявленных на предварительной записи проблем.

Любой житель республики может адресовать вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»