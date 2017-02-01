В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил звено штурмовиков Су‑25 из состава в/ч 19764 перебазировалось с аэродрома Лида на оперативный аэродром. Личный состав воинской части заступил на боевое дежурство с целью выполнения задач по предназначению.





— Мы получили распоряжение, в соответствии с которым в данный момент летный состав занимается подготовкой к выполнению полетов, инженерно-технический состав готовит самолеты к вылету, — рассказал заместитель командира в/ч 19764 по летной подготовке гвардии подполковник Александр Кривец.

К выполнению данных задач привлечен личный состав боевой авиационной эскадрильи на Су‑25. Под руководством гвардии майора Андрея Елисеенко летчики в очередной раз демонстрируют высокую выучку и профессионализм.

— Согласно распоряжению, инженерно-технический состав подготовил авиационную технику, — отметил начальник инженерно-авиационной службы в/ч 19764 гвардии подполковник Сергей Кононов. — Кроме того, мы осуществляем охрану и оборону вооружения и военной техники. Для нас подобные задачи не в новинку. Уверен, что личный состав и в этот раз справится с ними на отлично.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора