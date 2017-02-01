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В рамках двустороннего сотрудничества

01.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В период с 31 января по 2 февраля в Минске проходит рабочая встреча представителей вооруженных сил Республики Беларусь и Латвийской Республики по вопросам выполнения Договоренности между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности.

В ходе рабочей встречи стороны провели оценку выполнения положений указанной Договоренности в 2016 году, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2017 году. По результатам рабочей встречи будет подписан протокол.

 
Теги: Минск
 
 
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В период с 31 января по 2 февраля в Минске проходит рабочая встреча представителей вооруженных сил...

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