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В рамках двустороннего сотрудничества
01.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В период с 31 января по 2 февраля в Минске проходит рабочая встреча представителей вооруженных сил Республики Беларусь и Латвийской Республики по вопросам выполнения Договоренности между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности.
В ходе рабочей встречи стороны провели оценку выполнения положений указанной Договоренности в 2016 году, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2017 году. По результатам рабочей встречи будет подписан протокол.
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В период с 31 января по 2 февраля в Минске проходит рабочая встреча представителей вооруженных сил...
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