В период с 31 января по 2 февраля в Минске проходит рабочая встреча представителей вооруженных сил Республики Беларусь и Латвийской Республики по вопросам выполнения Договоренности между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности.

В ходе рабочей встречи стороны провели оценку выполнения положений указанной Договоренности в 2016 году, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2017 году. По результатам рабочей встречи будет подписан протокол.