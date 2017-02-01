Вся наша жизнь — это бесчисленные встречи. Встречи с людьми, с ситуациями, с природой, явлениями, которые происходят с нами и вокруг нас. А для журналиста встречи в большинстве своем становятся информационным поводом, на основе которого впоследствии в творческих муках рождаются газетные материалы, книги, телевизионные сюжеты, программы, документальные фильмы.Одна из моих недавних поездок в 56‑й отдельный полк связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны первоначально была связана с освещением мероприятий боевой подготовки. А в процессе общения с военнослужащими воинской части возникла идея сделать материал об офицерах, пришедших служить в Вооруженные Силы по призыву. Мои новые знакомые в погонах поделились впечатлениями о первых месяцах офицерской жизни, рассказали о планах на будущее и о многом другом.



«Время бежит незаметно»

Лейтенант Вацлав Володько — командир взвода аппаратных уплотнений центра каналообразования. В 56‑м отдельном полку связи он служит с октября минувшего года.

До призыва в Вооруженные Силы Вацлав в 2014 году окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Его гражданская специальность — инженер по радиоэлектронике. В процессе учебы в вузе юноша прошел обучение по программе подготовки офицеров запаса на военном факультете в БГУИР. После успешной сдачи выпускных экзаменов и принятия Военной присяги Вацлаву было присвоено воинское звание лейтенант запаса.

Первым местом работы молодого специалиста стала компания «Столбцовские электрические сети» — филиал республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго». Он занимал должность инженера-системотехника.

— Повестка о призыве на военную службу пришла мне прошлым летом, — рассказал Вацлав Володько. — И я не раздумывая отправился в военный комиссариат Столбцовского района. С учетом моей специальности выпало служить в 56 опс.

Если честно, первые дни было сложно. Еще вчера я был гражданский человек, а сегодня стал военнослужащим… Большую помощь в период адаптации мне оказали офицеры полка. Они старались помочь словом и делом. И я спокойно перестроился на армейский ритм жизни. Теперь чувствую себя здесь как рыба в воде — и могу сказать, что служба идет хорошо.

Рабочий день лейтенанта Володько строится в зависимости от задач, поставленных командованием воинской части. К ним относится ремонт аппаратуры связи, совершенствование умений и навыков подчиненных и так далее. Поскольку офицер является командиром взвода, значительную часть его служебного времени занимает работа с личным составом.

По словам собеседника, командиром быть непросто. Ведь надо отвечать не только за себя, но и за других. А принимая во внимание то, что все люди разные, приходится подбирать ключик к каждому.

С подчиненными у Вацлава проблем не возникает. Он постарался быстро найти с ними общий язык, чтобы постоянно быть в курсе того, кто чем живет, каковы взаимоотношения в воинском коллективе. Одним словом, держит ситуацию под контролем. Сослуживцы отзываются о взводном Володько уважительно, говорят, что он строгий, но справедливый, к нему всегда можно обратиться за советом.

Время на службе летит незаметно. А в свободное время Вацлав занимается самообразованием, повышает уровень знаний как по своей гражданской специальности, так и по военной. Как гласит народная мудрость: «Век живи — век учись»…





«Трудности преодолимы»

Сергей Слукин — еще один мой новый знакомый из числа офицеров по призыву. Он родился в городе Лепеле, а рос и учился в разных городах Беларуси — впрочем, как и все дети военнослужащих. Сергей из династии кадровых военных. Погоны носил его дед, носят отец, дядя, двоюродный брат… Когда сын получил повестку из военного комиссариата, отец напутствовал его словами: «Теперь твоя очередь служить».

— Так или иначе, Родине служат все — будь то «на гражданке» или в Вооруженных Силах, — заметил в беседе Сергей. — Долг Отечеству надо отдать обязательно. Я отношусь к этому серьезно: многое из того, что приобретаешь за время службы, впоследствии понадобится в жизни.

Офицером 56‑го отдельного полка связи ВВС и войск ПВО Сергей Слукин стал после окончания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники по специальности «инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий», квалификация «инженер-системотехник». Параллельно с точными науками он осваивал военное дело на военном факультете в БГУИР. По итогам двухгодичного обучения юноше было присвоено воинское звание лейтенант запаса.

Получив диплом о высшем образовании, Сергей Слукин пришел работать инженером по телекоммуникациям в одно из финансовых учреждений Минска. Затем — призыв…

— В первые дни службы было непривычно — все строго по уставу. Но приноровился я быстро, — рассказал лейтенант Слукин. — Служу в батальоне мобильных узлов связи в должности командира взвода радиорелейных станций центра каналообразования. В целом все идет нормально. У нас дружный коллектив, в котором все и всегда поддерживают один одного, относятся друг к другу с пониманием. Конечно, трудности есть, но они преодолимы.

С самого начала Сергею удалось правильно выстроить отношения с подчиненными, добиться у них уважения. Ребята стараются не подводить командира: в службе проявляют усердие, дисциплинированны.

— Парни в моем взводе надежные, пока проблем у меня с ними не возникало. Надеюсь, что и дальше все будет хорошо, — заверил с улыбкой офицер.

А на вопрос «Что бы вы посоветовали и пожелали тем, кому предстоит прийти вам на смену?» лейтенант Слукин не задумываясь ответил так:

— Сейчас я вспоминаю то, чему нас учили на военном факультете в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Эти знания, умения и навыки здорово пригодились мне в офицерской жизни. Пусть парни налегают, пока есть возможность, на общевоинские уставы, чтобы потом не тратить на это драгоценное служебное время. Ибо в армии задачи надо выполнять здесь и сейчас. И это правильно, ведь защиту Отечества нельзя отложить на потом.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова