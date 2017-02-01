Старшина роты материально-технического обеспечения управления войсковой части 29969 старший прапорщик Павел Русинович знает, как сделать жизнь солдат еще лучше. Он одним из первых встречает новобранцев в казарме, а потом помогает им идти по нелегкому солдатскому пути.



Павел Степанович выбрал профессию военнослужащего неслучайно. Его прадедушка, Николай Владимирович, в годы Великой Отечественной войны служил политруком. К сожалению, с фронта он не вернулся — пропал без вести в 1942 году. После войны дедушка, Владимир Николаевич, был старшиной в одной из армейских частей. Отец, Степан Эдвардович, послужил во многих военных округах Советского Союза. В запас уволился в звании подполковник. Вместе с ним рука об руку гарнизонными дорогами прошла его жена, медицинская сестра Любовь Владимировна. Они посвятили армии более 20 лет.

— Не успевал я привыкнуть к одному военному городку, как нужно было переезжать в другой, — вспоминает собеседник. — Я видел нелегкий труд родителей. Помню, как отец уходил на службу ранним утром, а возвращался за полночь. Выходных у него почти не было. Редкие дни отдыха проводил в кругу семьи. Благодаря ему уже в школе я хорошо знал устройство автомата, был дисциплинирован, не боялся тяжелой работы. Отец и мать научили меня ценить то, что есть у меня в жизни.

После окончания средней школы Павел Русинович решил стать военным. После срочной военной службы он остался на контракт. С того дня прошло уже 20 лет.

Сегодня забот у старшего прапорщика Павла Русиновича много: проследить за порядком в расположении казармы, проверить состояние обмундирования солдат, подобрать суточный наряд… А еще нужно в командировку водителей-срочников отправлять: сухой паек выдать, проконтролировать, все ли вещи взяли с собой.

Подразделение числится на хорошем счету у командира воинской части полковника Олега Малько.

— У меня растет сын Роман. Он родился в особенный день — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ему скоро будет 10 лет. Хочется верить, что Рома продолжит нашу семейную династию, — сказал в завершение беседы старший прапорщик Павел Русинович.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора