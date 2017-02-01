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На улице Краснознаменной в Бресте вандалы разбили фонари

02.02.2017 07:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Когда лет пять назад организацию «Брестгорсвет» (ныне в составе дорожно-эксплуатационного предприятия) озадачили снабдить фонарями новый скверик на улице Краснознаменной, осветители своими силами разработали вполне художественный образ источников света. Невысокие уютные торшеры стилизованы под любимые майские цветы и называются «ландыши». В каждом — соцветия шарообразных плафонов, выполненных из поликарбоната, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Оксана Козляковская

И вот — нашлись вандалы. В череде январских праздников в одно хмурое утро часть ландышей предстала взорам прохожих «завядшей». У двух торшеров методично размолочены почти все плафоны, у одного — лишь частично. А вокруг — тишина.

В этом раскладе удручает безнаказанность. Все-таки пострадавший скверик находится на бойком месте — вблизи остановки транспорта, на перекрестке с интенсивным движением. Девять плафонов за минуту не разобьешь, было время «засветиться» перед свидетелями. Почему же никто из проходивших или проезжавших мимо не позвонил в милицию?

По словам начальника участка освещения ДЭП Григория Табунова, столь масштабный разбой, связанный с уличными фонарями, произошел впервые. Периодически в разных частях города от вандалов страдают отдельные плафоны из общей массы, а тут — целая серия. Конечно, в ближайшее время пострадавшие поликарбонатные шары будут заменены новыми изделиями, которые организация закупает у белорусских производителей.

 
Теги: Брест
 
 
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Столь масштабный разбой, связанный с уличными фонарями, произошел впервые.

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