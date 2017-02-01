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На границе с Беларусью Россия устанавливает пограничную зону. Это, несомненно, связано с тем, что в начале января 2017 года Беларусь установила безвизовый режим для граждан 80 государств — страна-соседка опасается, чтобы через нас из третьих стран не въезжали в Россию.
На строительство детских садов, школ, больниц, третьей ветки минского метро, реконструкцию дорог и другие инфраструктурные нужды государство тратит около миллиарда долларов в год. Но чтобы закрыть все потребности, нужно еще два. Раньше социальные проблемы решали за счет кредитов, но дальше влезать в долги возможности нет. Государство хочет привлечь к социальным проектам бизнес.
Кризис, господа: мы стали есть меньше мяса, рыбы и сыров, зато больше — картошки и овсянки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились предпочтения белорусов в 2016-м. Кстати, обновили индекс «ЧаркиШкварки»: рост зарплат, к сожалению, пока не догнал подорожание набора «выпить — закусить».
Проект Кодекса об образовании с резонансными изменениями вынесли на общественное обсуждение. Пока из документа понятно, что школы сами решат, кто пойдет учиться с 5 лет — им дадут больше полномочий, а местные власти будут контролировать качество образования. Если есть что сказать — обязательно выскажитесь и вы.
Онколог рассказал нам о том, каким раком чаще болеют белорусы и почему. Он уверен: рак вдруг не возникает, и со временем количество онкологических заболеваний будет расти. «По Минску, и всех пугает эта статистика, мы прогнозируем, что с 2010-го по 2030 год количество пациентов с впервые установленным диагнозом злокачественного образования увеличится на 92%». Как часто нужно обследоваться, чтобы предупредить болезнь? Всегда ли, чтобы попасть на прием к онкологу, нужно направление от терапевта из участковой поликлиники? Отвечаем на все вопросы.
Редактор нашей рубрики «Деньги и власть» Александр Заяц высказался по следам приговора бизнесмену Александру Муравьеву. «В глазах многих экспертов и наблюдателей Муравьев за 10 лет почему-то превратился из „олигарха, которому за бесценок отдали мотовелозавод“, в „честного инвестора, у которого отобрали мотовелозавод“. Но никакого преобразования не произошло. Он не был ни олигархом, ни инвестором. А эта история на тему, которую, как мантру, повторяют заезжие лекторы из МВФ, Всемирного банка и ЕБРР. Должна проводиться понятная и прозрачная приватизация». Не пропустите — очень интересное мнение.
На пробежке у минчанина Вячеслава случился инфаркт. Никто не обращал внимания на корчившегося от боли в груди мужчину, который пытался попросить помощи. И лишь молодая семейная пара остановилась, подвезла его домой и вызвала скорую. Мужчину уже перевели из реанимации в обычную палату, и он вместе с друзьями захотел найти небезразличных, которые спасли ему жизнь. И нашел! «Люди, нужно быть внимательнее друг другу, ведь никогда не знаешь, что может случиться с тобой или с кем-то из близких», — уверена женщина.
На AUTO.TUT.BY — прекрасный репортаж из кабины эвакуатора. И о работе рассказали, и о хамстве автовладельцев. Оскорбления и угрозы в свой адрес ребята-эвакуаторщики слышат регулярно: «Люди разные, не у всех с воспитанием все благополучно. А когда у них забирают самое дорогое, то вообще голову теряют».
Белорусскому фотографу Александру Васюковичу пришло письмо от СК России, что ведомство проводит проверку по выставке «Прямой взгляд», которая прошла у белоруса в 2016 году. Проверка начата по обращению депутата, который считает, что на выставке демонстрировались работы, пропагандирующие запрещенную в России организацию «Правый сектор».
Жители белорусских городов давно живут в окружении зданий, построенных по одним и тем же проектам. Расцвет типового строительства пришелся на послевоенные годы и связан в массовом сознании с пышными сталинками и куда более скромными хрущевками. А до того знаете, что было? «Пилсудовки» и «войцеховки». Рассказываем, что за типовые дома строились в Беларуси уже в начале 1920-х.
3,86 километра вплавь, 180,25 — на велосипеде и 42,195 — бегом. Без остановок. Это соревнования Ironman. Триатлеты — это люди с развитой до абсолюта выносливостью. Как говорят в таких случаях, у них два сердца. SPORT.TUT.BY рассказывает историю Анны Максимовой из Витебска, которая на чемпионате Европы по триатлону финишировала четвертой. «Когда сводило ноги, я поднимала носочек на себя — и отпускало. Все, что вливалось в меня, все, что я ела, выходило наружу. Четыре раза меня рвало на этом этапе дистанции, где я потеряла до пяти минут. Еще два раза стошнило после финиша». Железная девочка.
FINANCE.TUT.BY выяснял, почему нанимателям и людям с инвалидностью так сложно договориться. Некоторые компании готовы брать таких работников из-за льгот, которые предоставляет государство, но заполнить свободные места не всегда получается. Оказывается, «те, кто помоложе, в принципе не проявляют интерес к вакансиям. Мы ездили в общественные организации, которые работают с людьми с инвалидностью. Нам рассказывали, что лет до 35 мало кто из них задумывается о своем будущем, потому что есть родители и родственники, которые помогают, они также получают пенсию».
Чудесная история о том, как папа-энтузиаст залил всему району хоккейную коробку. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — шутит он. — Поэтому решил: чтобы было хорошо, нужно делать самому. Задурил голову директору и завучу и четыре дня дачным шлангом заливал». Теперь туда приезжают играть ребята из всего города.
Ученые нашли связь между количеством зубов и риском ранней смерти. Оказывается, он особенно высок у людей, которые потеряли пять или более зубов в возрасте до 65 лет. А те, кому удалось сохранить все зубы до 74 лет, имеют более высокую вероятность дожить до ста. Пойдемте пересчитывать зубы, что ли… Но если даже вдруг что — помните, из любого правила бывают исключения, и продолжайте смотреть на жизнь с позитивом.
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