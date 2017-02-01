В январе тема уборки подъездов частными компаниями была предана широкой огласке на уровне руководства нескольких районов Минска. Жители жаловались на качество и периодичность работ. Нарекания подтвердились и в ходе нашего недавнего визита в многоэтажки Московского и Советского района, где убирает ООО «Чистый свет плюс». Поэтому мы поговорили с директором этой компании Светланой Шаранович, чтобы услышать другую сторону. Какие ошибки и внешние факторы мешают частнику успешно работать, а также какие изменения в законодательстве могли бы изменить ситуацию — в материале TUT.BY.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Что «Чистый свет плюс» получил на тендерах и по какой цене

Светлана Шаранович говорит, что «Чистый свет плюс» работает на рынке клининговых услуг 24 года. Достаточно давно компания убирает и подъезды в некоторых товариществах собственников. А вот возможность участвовать в тендерах на право обслуживания подъездов в основной массе жилфонда у частных компаний появилась только летом 2016 года. Согласно новым правилам, ЖКХ района выступили заказчиками, которые нанимают подрядчиков через открытые конкурсы. Частники смогли участвовать в них наравне с ЖЭСами.

ООО «Чистый свет плюс» решило участвовать в тендерах в том числе потому, что в долгосрочной перспективе это выгодный бизнес. В итоге, в течение нескольких месяцев компания выиграла тендеры на право уборки подъездов на территории одного ЖЭУ в Партизанском районе, одного ЖЭУ в Центральном, одного ЖЭУ в Советском и трех ЖЭУ в Московском. Немалую роль сыграло то, что компания предложила цены до 25% меньше нормативных. Например, подъезды Советском районе «Чистый свет плюс» взялась убирать за 12 тысяч рублей в месяц вместо стартовой суммы в 17 тысяч.

За эти деньги частная компания брала на себя обязанность не только по уборке подъездов, но и по прочистке мусоропроводов, выкатке контейнеров к мусоровозу и расчистке дорожек возле подъездов. Все это изначально было прописано в технических заданиях к тендерам.

Почему при таком раскладе первый этаж никогда не будет чистым

Например, в техзадании к тендеру в Московском районе были указаны три обязательные сухие и одна влажная уборка подъездов в месяц. Светлана говорит, что менять периодичность они не могли. В итоге, люди начали жаловаться на грязь на первых этажах.

— При периодичности «три сухих одна влажная уборка» первые этажи никогда не будут довольны. Они всегда будут грязные. И с точки зрения организации процесса уборки на первые этажи надо заходить каждый день, а оставшиеся этажи убирать уже с другой периодичностью.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

По словам Светланы, в этом их поддержало и министерство ЖКХ, где они были на прошлой неделе. Но жильцы той же Малиновки говорят, что раньше они чаще видели уборщиков.

Шаранович предполагает, что раньше часто подъездом занимались дворники из ЖЭСа, которые находятся во дворе практически каждый день. У «Чистого света плюс» же другая система работы, благодаря которой, по словам директора, они и снизили цену.

— В работе мы используем бригадный метод, когда бригада двигается и убирает определенное количество домов за 8-часовой рабочий день. При этом каждый человек закреплен за определенными подъездами, куда он и придет через неделю, как прописано в договоре.

Директор поясняет, что, например, 14-подъездную девятиэтажку бригада из 6 человек уберет за два часа. При таком ритме, по словам Шаранович, рабочие получают по 350−400 рублей в месяц.

Почему частник так долго решает вопросы с обеспечением водой для уборки

Еще одной проблемой, с которой на практике столкнулся «Чистый свет плюс» оказалось то, что работникам негде оставлять инструменты для уборки подъездов. По словам Светланы, у заказчика (ЖКХ района) свободных помещений нет, а ЖЭСы не хотят сдавать помещения в аренду своему же конкуренту. «Мы пробовали, но нам не сдали», — говорит директор.

Есть проблемы и с равенством условий по забору воды для уборки подъездов, добавляет Шаранович.

— Ведь «Водоканал», как правило, выставляет частникам счет за воду по некой средней цене. Брал/не брал воду, а заплати столько-то. В таких условиях нам проще поставить счетчик и заплатить по счетчику.

Но и с установкой счетчиков не все так просто. Дело в том, что зоны забора воды — это подвалы, которые являются территорией ответственности ЖЭСов.

— Получилась ситуация, что заказчик вроде как управляет, но все реальные инструменты, которые влияют на ситуацию, сосредоточены в руках у конкурентов.

Однако, со временем в Московском районе проблему водоснабжения с большего решили: договорились, врезались и поставили счетчики. А вот в Советском районе вопрос подвешен. Уборщики берут воду в том числе у соседей, а жильцы продолжают жаловаться.

— В Советском районе мы пытаемся договорится с «Водоканалом», чтобы работать не котловым методом, а на основе реальных цифр, потому что мы считаем свои деньги. И сейчас мы на стадии заключения договора и, думаю, что мы договоримся.

В чем главная ошибка

Но есть проблемы, связанные не только со внешними факторами. В компании признают, что они не ожидали такого объема работ по прочистке мусоропроводов и выкатке контейнеров в Московском районе. В итоге, жители жаловались на запах.

— Мы с таким объемом действительно никогда не работали, на этом действительно споткнулись. Ведь если сегодня подрядчик, который привозит мусор, не приехал, то на завтра ствол мусоропровода заполнен. И тогда нам нужен дополнительный ресурс, чтобы все это исправить.

Неожиданным оказалось и то, что некоторые контейнеры оказались без колес. Пришлось ставить новые. Постепенно начали решаться и другие проблемы с мусором, говорит Шаранович. Например, теперь налажен четкий контакт с оператором по вывозу мусора даже на уровне конкретного менеджера и конкретного водителя мусоровоза.

— Сейчас мы понимаем, как все это организовать, как переставить людей. Но для этого в Московском районе мы поменяли тактик 5−6.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Интересуемся, считают ли в компании ошибкой то, что замахнулись сразу на половину Московского района, взяв там территорию трех ЖЭУ из четырех.

— Да, но мы до этого зашли на Партизанский и Центральный районы и у нас не было вопросов. Поэтому мы взяли в Московском 450 домов и около 1000 контейнеров. Мы понимали, как выставить дома, но не ожидали такого количества контейнеров.

Зачем частнику все это нужно и что по его мнению надо менять

Но наверняка многим было понятно, что изначально условия для частной компании на этом рынке будут далеко не тепличными, рассуждаем мы. «Мы понимали, что нам будут не рады и что мы приходим в достаточно конкурентную среду», — дополняет Светлана.

— Тогда зачем все это нужно? На этом можно много заработать?

— Сейчас нет. Но на любом рынке, когда вы туда только заходите и начинаете что-то выстраивать, вы не заработаете в три секунды. Это перспектива. Да, мы что-то не учли, да у нас есть ошибки, но мы достаточно быстро учимся. Снижение звонков с момента начала работ до сегодняшнего дня — меньше в 10 раз. Я уверена, что если бы нам дали еще 2 месяца в Московском районе, мы бы решили все вопросы.

В самое ближайшее время «Чистый свет плюс» обещает предпринять некоторые меры в рамках существующих договоров. И это не только заключение договора с «Минскводоканалом» в Советском районе, но и ежедневная уборка первых этажей в первую очередь там, где нет мусоропроводов.

Но эти работы наверняка будут превышать расходы, прописанные в договоре. Не сложно предположить, что это может обернуться работой в убыток. Поэтому Светлана Шаранович предлагает решать вопрос более глобально.

Во-первых, прописать в техническом задании к тендеру большую периодичность уборки хотя бы первых этажей.

Во-вторых, создать одинаковые условия для государственных и частных компаний в вопросе доступа к воде и аренде помещений для организации работы.

В-третьих, разделить функции по уборке подъездов и функции по прочистке мусоропроводов и выкатке контейнеров. Проще говоря, чтобы этим занимался тот, кто занимается вывозом ТБО.

— Нужно разделить и другие виды услуг. Если это уборка подъезда — то это уборка. Если это расчистка крыльца от снега — то это расчистка территории. И из того, что я слышала, министерство ЖКХ это понимает, — поясняет Светлана и добавляет, что для начала хватило бы и просто хорошо организованного конкурса.

И вероятность, что повторный конкурс устроят в Московском районе, достаточно велика. Интересуемся, будет ли компания еще раз на него заявляться.

— Мы бы хотели. Мы понимаем, что нужно делать. Более того, у нас в Московском районе были вопросы по двум ЖЭСам из девяти.

К имеющимся же на сегодня жалобам жильцов Светлана Шарнович относится с пониманием.

— Жалобы людей всегда обоснованы. У нас же пока не идеально.