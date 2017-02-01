Россия ввела пограничную зону на границе с Беларусью. Такое распоряжение вынес директор ФСБ Александр Бортников, передает «МИР 24».

Согласно распоряжению, на границу вернутся пункты досмотра и пропуска для граждан и транспортных средств.

Поводом для российского стороны стало недавнее решение президента Беларуси Александра Лукашенко ввести безвизовый режим для граждан 80 стран, если те приезжают в страну на срок не более пяти суток. В список вошли государства Евросоюза, Бразилия, Индонезия, США, Япония.

До сих пор граница России и Беларуси была условной. Этот шаг Минска сделал ее прозрачной еще для 80 стран.