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Россия ввела пограничную зону на рубежах с Беларусью
02.02.2017 07:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Россия ввела пограничную зону на границе с Беларусью. Такое распоряжение вынес директор ФСБ Александр Бортников, передает «МИР 24».
Согласно распоряжению, на границу вернутся пункты досмотра и пропуска для граждан и транспортных средств.
Поводом для российского стороны стало недавнее решение президента Беларуси Александра Лукашенко
До сих пор граница России и Беларуси была условной. Этот шаг Минска сделал ее прозрачной еще для 80 стран.
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Поводом для решения стало установление Минском безвизового режима с 80 странами, в том числе государствами ЕС и США.
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