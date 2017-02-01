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Россия ввела пограничную зону на рубежах с Беларусью

02.02.2017 07:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Россия ввела пограничную зону на границе с Беларусью. Такое распоряжение вынес директор ФСБ Александр Бортников, передает «МИР 24».

Согласно распоряжению, на границу вернутся пункты досмотра и пропуска для граждан и транспортных средств.

Поводом для российского стороны стало недавнее решение президента Беларуси Александра Лукашенко ввести безвизовый режим для граждан 80 стран, если те приезжают в страну на срок не более пяти суток. В список вошли государства Евросоюза, Бразилия, Индонезия, США, Япония.

До сих пор граница России и Беларуси была условной. Этот шаг Минска сделал ее прозрачной еще для 80 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом для решения стало установление Минском безвизового режима с 80 странами, в том числе государствами ЕС и США.

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