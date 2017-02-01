В понедельник коллективу Круглянского унитарного предприятия «Жилкомхоз» представлен новый руководитель. Им стал Александр Михайлович Баранкевич. Ему - 45 лет. Уроженец Могилевского района. Окончил БГСХА по специальности механизация сельского хозяйства. В системе ЖКХ работает с 1999 года. Трудился в Могилевском, Смолевичском, Логойском районах. В том числе на ведущих должностях -- заместителем директора, главным инженером РУП «Жилкомхоз».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В «Жилкомхозе» -- новый директор В понедельник коллективу Круглянского унитарного предприятия «Жилкомхоз» представлен новый руководитель. Им стал Александр Михайлович Баранкевич. Ему - 45 лет....