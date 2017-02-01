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В «Жилкомхозе» -- новый директор
02.02.2017 — Новости Общества | Сельскае жыццё (Круглое)
В понедельник коллективу Круглянского унитарного предприятия «Жилкомхоз» представлен новый руководитель. Им стал Александр Михайлович Баранкевич. Ему - 45 лет. Уроженец Могилевского района. Окончил БГСХА по специальности механизация сельского хозяйства. В системе ЖКХ работает с 1999 года. Трудился в Могилевском, Смолевичском, Логойском районах. В том числе на ведущих должностях -- заместителем директора, главным инженером РУП «Жилкомхоз».
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В понедельник коллективу Круглянского унитарного предприятия «Жилкомхоз» представлен новый руководитель. Им стал Александр Михайлович Баранкевич. Ему - 45 лет....
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