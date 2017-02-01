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Личный телефон Гитлера продадут на аукционе в США

02.02.2017 07:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера будет продан на аукционе в США в феврале текущего года, сообщил аукционный дом Alexander Historical Auctions.

Личный телефон Гитлера продадут на аукционе в США
© REUTERS Eddie Keogh
Рукописную книгу Джоан Роулинг продали на аукционе за $467 тыс.

Аппарат Siemens c именной гравировкой был подарен Гитлеру вермахтом. В 1945 году телефон нашли советские солдаты в бункере фюрера, а затем передали офицеру из Великобритании – его семья хранила аппарат более 70 лет.

В описании аукционного дома телефон назван "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру". Ориентировочная стоимость лота – от 200 тысяч до 300 тысяч долларов США.

Аукцион пройдет 19 февраля, кроме телефона Гитлера на нем будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.

 
Теги: Минск
 
 
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Ориентировочная стоимость аппарата марки Siemens – от 200 тысяч до 300 тысяч долларов.

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