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Личный телефон Гитлера продадут на аукционе в США
02.02.2017 07:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера будет продан на аукционе в США в феврале текущего года, сообщил аукционный дом Alexander Historical Auctions.
© REUTERS Eddie Keogh
Аппарат Siemens c именной гравировкой был подарен Гитлеру вермахтом. В 1945 году телефон нашли советские солдаты в бункере фюрера, а затем передали офицеру из Великобритании – его семья хранила аппарат более 70 лет.
В описании аукционного дома телефон назван "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру". Ориентировочная стоимость лота – от 200 тысяч до 300 тысяч долларов США.
Аукцион пройдет 19 февраля, кроме телефона Гитлера на нем будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.
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Ориентировочная стоимость аппарата марки Siemens – от 200 тысяч до 300 тысяч долларов.
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