МИНСК, 2 фев – Sputnik. Личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера будет продан на аукционе в США в феврале текущего года, сообщил аукционный дом Alexander Historical Auctions.



© REUTERS Eddie Keogh Рукописную книгу Джоан Роулинг продали на аукционе за $467 тыс.

Аппарат Siemens c именной гравировкой был подарен Гитлеру вермахтом. В 1945 году телефон нашли советские солдаты в бункере фюрера, а затем передали офицеру из Великобритании – его семья хранила аппарат более 70 лет.

В описании аукционного дома телефон назван "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру". Ориентировочная стоимость лота – от 200 тысяч до 300 тысяч долларов США.

Аукцион пройдет 19 февраля, кроме телефона Гитлера на нем будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.