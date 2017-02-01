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Еще один новый детский сад в Ольшанке откроется в начале лета
02.02.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Его проект такой же, как и построенный детский сад на 230 мест в столичном жилом районе «Каменная горка». Возводит объект ОАО «Гроднопромстрой». Сейчас на састроительстве садика задействованы порядка ста человек,
В здание после установки стеклопакетов и наружных дверей подано тепло, что позволило приступить к штукатурным работам, заливке полов, монтажу электропроводки.
На территории детского сада устанавливаются теневые навесы.
Как сообщили в УКСе Гродно, открытие детского дошкольного учреждения, возводимого в микрорайоне Южный-5, намечено на июнь.
Кстати, в микрорайоне Южный-3 тоже идут работы по строительству аналогичного детского сада, открытие которого запланировано на конец года.
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Его проект такой же, как и построенный детский сад на 230 мест в столичном жилом районе "Каменная горка". Возводит объект ОАО "Гроднопромстрой".
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