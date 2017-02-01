Его проект такой же, как и построенный детский сад на 230 мест в столичном жилом районе «Каменная горка». Возводит объект ОАО «Гроднопромстрой». Сейчас на састроительстве садика задействованы порядка ста человек, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

В здание после установки стеклопакетов и наружных дверей подано тепло, что позволило приступить к штукатурным работам, заливке полов, монтажу электропроводки.

На территории детского сада устанавливаются теневые навесы.

Как сообщили в УКСе Гродно, открытие детского дошкольного учреждения, возводимого в микрорайоне Южный-5, намечено на июнь.

Кстати, в микрорайоне Южный-3 тоже идут работы по строительству аналогичного детского сада, открытие которого запланировано на конец года.