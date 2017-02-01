Минчанка, которую оскорбила теперь уже бывшая сотрудница «коллекторского агентства», намерена взыскать с обидчицы и ее экс-нанимателя 3000 рублей в счет компенсации морального вреда. 1 февраля ее иск был рассмотрен в предварительном слушании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валерия Санько объяснила, что во время разговора 18 октября 2016 года сотрудница «Коллекторского агентства «Е коллекшн» Валентина Дайнеко умышленно оскорбила ее. Это вызвало у Валерии чувство незащищенности и неуверенности в себе. Она стала раздражительной и начала бояться звонков с незнакомых номеров. Чтобы восстановить душевное равновесие, ей пришлось обратиться к психотерапевту.

— Хочу пояснить, что оскорбление было не только 18 октября. На протяжении минимум трех месяцев два раза в неделю с разных номеров мне звонила Дайнеко, и разговор всегда был в одном русле: оскорбления, унижения, угрозы. Моя семья жила в страхе, нам пришлось сопровождать в гимназию свою старшую 16-летнюю дочь, еще у нас двое малышей. Мы многодетная семья, ставшая жертвой обстоятельств, — сказала в суде Санько.

Напомним, в ноябре TUT.BY опубликовал запись телефонного разговора между сотрудницей фирмы Back Collection (название юрлица «Коллекторское агентство «Е коллекшн») и клиенткой velcom, задолжавшей мобильному оператору. В разговоре сотрудница Back Collection требовала вернуть долг — 327 тысяч рублей (старыми) — и называла свою собеседницу «должницей несчастной», «необразованной» и «позорищем». Back Collection на своем сайте называло себя «первым коллекторским агентством на белорусском рынке». В разговоре с TUT.BY руководство фирмы сообщило, что предыдущие беседы с должницей, прослушанные отделом контроля качества, демонстрировали «исключительно профессиональное общение» со стороны фирмы. После резонанса, который получила публикация, Back Collection заявило, что нагрубившая сотрудница уволена. По словам Валерии Санько, все финансовые претензии мобильный оператор с нее снял. Позже стало известно, что «Коллекторское агентство «Е коллекшн» сменило название на «Правовой вердикт». Что касается бывшей сотрудницы, в декабре суд оштрафовал ее на одну базовую величину за оскорбление. После этого клиентка velcom, с которой она беседовала, подала еще один иск — о возмещении морального вреда. В качестве ответчиков выступили как бывшая сотрудница фирмы по взысканию долгов, так и сама фирма.

Судья попытался выяснить, почему истица оценила нанесенный ей моральный вред именно в 3000 рублей.

— Это сумма, которая могла бы компенсировать понесенные мной страдания, — ответила она. Сколько раз она ходила к психологу, Валерия вспомнить не смогла, как не смогла и предоставить документы, что была у него (обещала сделать это в дальнейшем).



Скриншот с сайта Back Collection (back.by). Сделан в конце октября 2016-го

Валентина Дайнеко и представитель фирмы «Правовой вердикт» (в прошлом «Коллекторское агентство «Е коллекшн») не признали требования истицы.

Дайнеко заявила, что не могла унижать и оскорблять Санько три месяца, потому что впервые позвонила ей в начале октября, а с 1 ноября уже перестала работать в «коллекторском агентстве». Валентина вообще не считает, что оскорбляла истицу. По ее словам, за несколько месяцев с Валерией, кроме нее, разговаривали еще двое ее коллег, и она сама оскорбляла их.

— Ей объясняли подробно, откуда у нее долг и сколько он составляет. После первых разговоров с моей коллегой она оплатила часть, после чего перестала платить и начала грубить, оскорблять, бросать трубку, извините за выражение, посылать.

— Почему вы не направили досудебную претензию в адрес должника, коль уж такой плохой должник скрывается? — спросила Валерия.

Валентина пояснила, что по договору с velcom сотрудники «Е коллекшн» имели право звонить должникам, но не направлять письменные претензии. Юрист «Правового вердикта» ее поправила:

— Телефонные беседы — это первый этап взыскания. Если мы видим, что поступают платежи, работа не переходит на этап составления претензии или исковых заявлений. Просто не было такой необходимости, считали достаточным устное общение. Наши граждане обычно реагируют на устный разговор.



Скриншот с сайта back.by, сделанный 13 января/ Технические работы на сайте ведутся до сих пор

Валерия Санько отрицает, что разговаривала с другими сотрудниками фирмы, кроме Валентины Дайнеко. Однако юрист «Правового вердикта» подтвердила слова экс-сотрудницы, сославшись на записи телефонных разговоров.

Она же рассказала, что Дайнеко, хоть и была оператором колл-центра, работала со статистикой и не имела права звонить должникам. С Валерией Санько она общалась по собственной инициативе.

— Она позвонила, потому что видела, что там уже может быть закрыто исполнение, потому что истица уже производила платежи, ей нужно было сделать звонок, чтобы напомнить. Она это сделала, и между ними возникла перепалка.

Сотрудница действовала с превышением полномочий, поэтому «Правовой вердикт» не считает, что должен нести ответственность за причиненный ею вред. Более того, фирма намерена добиться отмены судебного решения о том, что Дайнеко оскорбила Санько, поскольку содержание злополучного разговора не входит в юридическое понятие «оскорбление».

— Исходя из тех слов, которые считает неприятными истица, «необразованная» — это не оскорбление личности, это можно отнести к характеристикам уровня образования или социального уровня, — объясняла юрист.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На заседании она попросила Санько повторить оскорбления, услышанные от Дайнеко. Та отказалась, объяснив, что не хочет снова испытывать унижение. Тогда ее попросили повторить угрозы.

— Угрожала, что ко мне выезжает мобильная группа, что у меня отнимут имущество, что я доигралась. Я знаю российский опыт, когда они не только избивали, но и насиловали. Поэтому вы меня просите, для меня понятие «мобильная группа» — это некая бригада из 90-х, которая будет держать мою семью в страхе, — сказала истица.

— Как я поняла, ваши страхи базировались на домыслах, на том, что вы читали где-то в прессе, — сделала вывод юрист.

И хоть Валерия спорила с ней, в отзыве на исковое заявление представитель «Правового вердикта» подвергла сомнению факт, что Санько стала боязливой и неуверенной в себе именно после общения с «коллектором».

— Доводы, что она испытала моральное потрясение, страх, мы подвергаем сомнению, анализируя звонки, манеру общения и то, что истица является юристом (в разговорах она говорила: «Я прекрасно знаю, что если у ответчика нет денег, вы ничего не добьетесь»). Учитывая, что она мама троих детей, и сложившуюся у нее сложную финансовую ситуацию, у нее было много других оснований для обращения к психотерапевту, чтобы чувствовать себя несостоятельной, испытывать страхи и неуверенность в себе.