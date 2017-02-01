Портрет президента, бал и бездомные: лучшие фотографии января
Размер текста:
A
A
A
Январь для фотослужбы TUT.BY выдался жарким, несмотря на сильные морозы. Мы показали вам вальсирующие парочки на рождественском балу; смельчаков, которые в 25-градусный мороз работают и гуляют по улицам; бездомных, которым помогают «социальный патруль» и небезразличные активисты; метростроевцев, которые строят метро по-старинке; депутата, которому не нужен портрет президента; гуляющего по лужам парня из Таджикистана. Разные люди, истории и моменты, которые останутся в памяти — в нашей традиционной подборке лучших кадров месяца.
Предыдущие выпуски можно найти по тегу «
». Фото месяца TUT Девушка танцует на рождественском балу в честь именин Теофлии Констанции Радзивил в Мирском замке. Городской поселок Мир, Гродненская область, 7 января 2017 года.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж 11-летняя Вика Филончик (сверху) с соперницей Мартой во время тренировки по борьбе в деревне Чечевичи, Могилевская область, 17 января 2017 года.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь репортаж Участницы открытого кубка Беларуси по чирлидингу выступают на сцене во Дворце спорта. Минск, 22 января 2017 года.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж 23-летняя триатлонистка Анна Максимова (вторая справа) бежит марафонскую дистанцию в легкоатлетическом манеже во время соревнований Ironman. Минск, 28 января 2017 года.
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж Девушка смотрит в окно автобуса во время 23-градусного мороза. Минск, 6 января 2017 года.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь репортаж Анна Канопацкая, депутат парламента от Объединенной гражданской партии, снимает со стены своего нового рабочего кабинета портрет президента. Минск, 11 января 2017 года.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь репортаж Андрей Чайка, директор сети ювелирных салонов и основатель Музея свадьбы, сидит в своем рабочем кабинете. Минск, 5 января 2017 года.
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж Метростроевцы работают на немеханизированном щите на неподалеку от будущей станции «Юбилейная» третьей линии минского метрополитена, 9 января 2017 года.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж Рассвет в Минске, 26 января 2017 года.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж Бездомная женщина во время 23-градусного мороза пьет горячий чай, который участники «Социального патруля» вместе с едой и теплыми вещами привезли бомжам, живущим на полигоне в окрестностях Минска, 6 января 2017 года.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж Мужчина идет по луже возле Национального музея Таджикистана. Душанбе, Таджикистан, 26 декабря 2017 года.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь репортаж Мастер бреет клиента в барбершопе «CUT» в центре Минска, 29 января 2017 года.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж Военнослужащий окунается в прорубь на Крещение. Деревня Задомля, Минский район, 19 января 2017 года.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь репортаж Активисты Объединенной гражданской партии собирают подписи за отмену «налога на тунеядство» на площади перед Комаровским рынком в центре Минска, 18 января 2017 года.
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж Беларусь провожает в последний путь народного артиста Беларуси Александра Тихановича у здания филармонии в центре Минска, 30 января 2017 года.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж
Активистки инициативы «Еда вместо бомб» несут кастрюлю с вегетарианской едой из дома, где ее готовили, к месту раздачи бездомным. Минск, 14 января 2017 года.
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разные люди, истории и моменты, которые останутся в памяти - в нашей традиционной подборке лучших кадров месяца от фотослужбы TUT.BY
Министр образования прокомментировал скандал в минской школе
11:13,
Sputnik Беларусь
Хотим спросить. Двенадцать заковыристых вопросов президенту накануне "большого разговора"
15:51,
Tut.by
Второклассника не пустили на уроке в туалет. Инцидент в минской школе прокомментировал министр
16:36,
Tut.by
На границе с Беларусью Россия вводит режим пограничной зоны
19:08,
Ежедневник
Мужчина снял на видео пугающее сближение самолетов над Жлобином. Специалисты: опасности не было
13:25,
Tut.by
Идём с дочкой из детского сада, тут я падаю…
14:43,
Фактрум
Ученые нашли связь между количеством зубов и риском ранней смерти
15:48,
Tut.by
В Минске повысили налог для сдающих квартиры и места на парковках
10:54,
Tut.by
На границе с Беларусью Россия вводит режим пограничной зоны
19:14,
Tut.by
Аукнется ли в Беларуси "крупнейшее банкротство в истории Израиля"?
20:03,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Комментарии