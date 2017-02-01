Январь для фотослужбы TUT.BY выдался жарким, несмотря на сильные морозы. Мы показали вам вальсирующие парочки на рождественском балу; смельчаков, которые в 25-градусный мороз работают и гуляют по улицам; бездомных, которым помогают «социальный патруль» и небезразличные активисты; метростроевцев, которые строят метро по-старинке; депутата, которому не нужен портрет президента; гуляющего по лужам парня из Таджикистана. Разные люди, истории и моменты, которые останутся в памяти — в нашей традиционной подборке лучших кадров месяца.

Предыдущие выпуски можно найти по тегу « Фото месяца TUT ».



Девушка танцует на рождественском балу в честь именин Теофлии Констанции Радзивил в Мирском замке. Городской поселок Мир, Гродненская область, 7 января 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весь репортаж



11-летняя Вика Филончик (сверху) с соперницей Мартой во время тренировки по борьбе в деревне Чечевичи, Могилевская область, 17 января 2017 года.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Весь репортаж



Участницы открытого кубка Беларуси по чирлидингу выступают на сцене во Дворце спорта. Минск, 22 января 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весь репортаж



23-летняя триатлонистка Анна Максимова (вторая справа) бежит марафонскую дистанцию в легкоатлетическом манеже во время соревнований Ironman. Минск, 28 января 2017 года.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Весь репортаж



Девушка смотрит в окно автобуса во время 23-градусного мороза. Минск, 6 января 2017 года.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Весь репортаж



Анна Канопацкая, депутат парламента от Объединенной гражданской партии, снимает со стены своего нового рабочего кабинета портрет президента. Минск, 11 января 2017 года.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Весь репортаж



Андрей Чайка, директор сети ювелирных салонов и основатель Музея свадьбы, сидит в своем рабочем кабинете. Минск, 5 января 2017 года.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Весь репортаж



Метростроевцы работают на немеханизированном щите на неподалеку от будущей станции «Юбилейная» третьей линии минского метрополитена, 9 января 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весь репортаж



Рассвет в Минске, 26 января 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весь репортаж



Бездомная женщина во время 23-градусного мороза пьет горячий чай, который участники «Социального патруля» вместе с едой и теплыми вещами привезли бомжам, живущим на полигоне в окрестностях Минска, 6 января 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весь репортаж



Мужчина идет по луже возле Национального музея Таджикистана. Душанбе, Таджикистан, 26 декабря 2017 года.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Весь репортаж



Мастер бреет клиента в барбершопе «CUT» в центре Минска, 29 января 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весь репортаж



Военнослужащий окунается в прорубь на Крещение. Деревня Задомля, Минский район, 19 января 2017 года.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Весь репортаж



Активисты Объединенной гражданской партии собирают подписи за отмену «налога на тунеядство» на площади перед Комаровским рынком в центре Минска, 18 января 2017 года.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Весь репортаж



Беларусь провожает в последний путь народного артиста Беларуси Александра Тихановича у здания филармонии в центре Минска, 30 января 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весь репортаж



Активистки инициативы «Еда вместо бомб» несут кастрюлю с вегетарианской едой из дома, где ее готовили, к месту раздачи бездомным. Минск, 14 января 2017 года.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Весь репортаж