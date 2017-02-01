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Нововведения в налоговом законодательстве

02.02.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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Ни один год не обходится без изменений в налоговом законодательстве, не стал исключением и наступивший год.

С 1 января 2017 года увеличены лимиты валовой выручки, установленные в качестве одного из критериев для применения упрощенной системы налогообложения. Все они проиндексированы на 12,6 процента. Например, если в 2016 году для организаций предельный размер выручки, позволяющий применять УСН с уплатой НДС, составлял 1 370 000 руб., то с 1 января 2017 года он увеличен до 1 542 600 руб. Для применения УСН без НДС в 2017 году установлен лимит валовой выручки в сумме 1 058 400 руб.  вместо 940 000 руб. в 2016 году.

С этого года исключается возможность принятия к вычету НДС на основании первичных учетных документов, как это было предусмотрено в 2016 году в определенных Налоговым кодексом случаях. С 1 января 2017 года налоговые вычеты по НДС можно будет осуществлять только на основании электронного счета-фактуры.

Новшеством 2017-го при определении налоговой базы по налогу на прибыль является дополнение статьи 130 Налогового кодекса, предусматривающее отражение в налоговом учете только экономически обоснованных затрат.

С 1 января 2017 года проиндексированы (увеличены) размеры стандартных и социального налоговых вычетов. Так, стандартный налоговый вычет увеличен с 83 руб. до 93 руб. в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 563 руб. в месяц. Стандартный налоговый вычет, предоставляемый на ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца, увеличен с 24 руб. до 27 руб. в месяц.

Подробную информацию об изменениях в налоговом законодательстве можно получить в налоговых органах, по месту постановки на учет.

Татьяна ДРАЧИЛОВСКАЯ,

главный государственный налоговый инспектор инспекции ИМНС по Брестскому району

 
 
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Ни один год не обходится без изменений в налоговом законодательстве, не стал исключением и наступивший год. С 1 января 2017 года увеличены лимиты валовой выручки,...

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