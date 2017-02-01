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Самая здоровая семья
02.02.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
3 февраля в рамках конкурса «Самая здоровая семья» на базе ДК п. Мухавец состоится пресс-конференция участников и организаторов проведения II этапа консультативно-образовательной акции «Мой выбор — жить с позитивом!» для учащихся учреждений образования южной зоны Брестского района.
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3 февраля в рамках конкурса «Самая здоровая семья» на базе ДК п. Мухавец состоится пресс-конференция участников и организаторов проведения II этапа...
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