Павел Зыгмантович известен в Беларуси как популяризатор научной психологии и борец с мифами в этой сфере. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев встретился с Зыгмантовичем и поговорил с ним об отношении белорусов к психологам, с чем они чаще всего обращаются к ним, и о том, почему бесполезно доказывать кому-либо, что психология — не профанация.



© Sputnik / Виктор Толочко Сексолог: свои проблемы белорусы заедают "Виагрой"

"Сейчас белорусы относятся к психологии лучше, чем в 1990-е годы. Просто больше людей познакомились с этим и поняли, что это не страшно. Дело еще в том, что в Союзе психология рассматривалась только как медицинская дисциплина. В основном работали с неврозами и психопатиями (теперь это называется расстройствами личности). Обращение к психологу было своего рода доказательством реальных проблем. Поэтому проблема психологической помощи была достаточно закрытой от общества, мало кто с ней сталкивался. При том, что психотерапевтическая школа в СССР была достаточно сильной и самобытной, издавалось много специальной литературы", — рассказал Зыгмантович.

По словам психолога, в "90-е оказалось, что есть много людей, которым было бы неплохо обратиться к психологам, а у них не неврозы, а что-то другое". Конечно, люди, которые относятся к психологии с опаской еще остаются, отметил Зыгмантович.



© Sputnik / Виктор Толочко Привычка может может появиться, когда мотив нагонит цель, считает психолог

Почему сегодня не актуален Фрейд

Как отметил собеседник Sputnik, пару десятилетий назад вузы стали готовить психологов в больших количествах, хотя ни ресурсов, ни преподавателей для этого не было. Поэтому, сегодня мы имеем серьезные проблемы с психологическим образованием, считает Зыгмантович.

"После 1991-го года (имеется в виду развал СССР — Sputnik) у нас произошла чудовищная варваризация, когда назад "откатилось" все — от кинематографа до животноводства. Сейчас мы имеем низкий уровень образования и высокую популярность профессии, как следствие — профанацию. Шутка ли, но студентам до сих пор цитируют Фрейда! Большинство из его концепций абсолютно надуманны и не прошли проверку временем", — считает специалист.

В качестве примера Зыгмантович привел концепцию катарсиса — своего рода "очищения" после накопления большого количества негативных эмоций.



© Sputnik Евгения Новоженина Психолог рассказала о том, как не бросить спортзал спустя неделю

"Возьмем пример: вот человек бьет боксерскую грушу, и в этот момент ему становится легче. Но таким образом он привыкает решать проблемы агрессивно, и в следующий момент он будет бить грушу сильнее, а потом — не грушу, а человека. Например, болельщики футбольные вроде бы выплескивают на матчах негативную энергию, но в конце сезона они еще злее и активнее. Психика устроена не так, как думал Фрейд. Он был прав для своего времени, для того уровня развития научных знаний. И сейчас серьезно ссылаться на Фрейда — все равно, что в медицинских вопросах цитировать Авиценну или Гиппократа", — считает Зыгмантович.

Как понять, попали вы к хорошему психологу или плохому?

Собеседник агентства уверен: пациент никак не может сам определить, хорош ли тот психолог, к которому он попал.

"Точно так же, как человек не может понять, к хорошему ли врачу, учителю или тренеру он ходит. Есть только отзывы других людей — это максимум, чем вы располагаете, выбирая, подходит ли вам специалист. Во многом все зависит от человеческого фактора", — рассказал Зыгмантович.

Признал психолог и существование распространенного заблуждения, что вся психология в целом — "шарлатанство и чушь". При этом он не считает, что людей нужно переубеждать и тем более пытаться убедить обратиться за психологической помощью.

"Лучше не давить на человека — иначе он еще больше будет все отвергать. Можно посмотреть видеоблоги специалистов, почитать их публикации, книги — ведь многие ведут публичную деятельность. Если это как-нибудь совпадет с мнением самого человека — тогда он, возможно, и решиться обратиться к психологам", — отметил собеседник Sputnik.

Чаще всего белорусы обращаются за помощью к психологам с двумя темами — отношения или социализация.

"В последнее время добавились еще и вопросы работы — предназначения, чем заниматься и тому подобное… К слову, все это из-за специфической пропаганды — людей убеждают, что у всех может быть свой особый путь, бизнес и прочее. Люди начинают искать жар-птицу, которой нет, и потом очень расстраиваются, что у них не получается ее найти. Все эти разговоры о личном предназначении человека — чушь полная, если честно", — сказал Зыгмантович.



© Sputnik / Виктор Толочко Зыгмантович советует не слишком увлекаться советами психологов из глянцевых журналов

Верить ли советам из глянцевых журналов?

Зыгмантович заверил: в большинстве случаев советы так называемой "популярной психологии" из интернета и глянцевых журналов — чушь. По его мнению правды в них лишь одна пятая, остальные же 80% — глупости.

"Например, популярное правило "за 21 день можно выработать привычку" — на самом деле, не привычку, а навык, и то не любой. Пошло это заблуждение из американских исследований, когда испытуемым давали носить специальные очки, в которых все было перевернуто, и они адаптировались к такому перевернутому виду за срок от восьми до 21 дня. Потом, когда очки снимали, примерно столько же времени им требовалось, чтобы адаптироваться к привычному виду. Выработать привычку заниматься спортом или учить иностранный язык всего за три недели невозможно — это ведь очень сложные задачи. Конечно, со временем привычка может появиться, когда мотив нагонит цель", — отметил психолог.

Собеседник Sputnik привел пример: человек хочет похудеть и для этого бегает, но со временем мотив может "нагнать" цель — и тогда бегать он будет уже ради самого бега.

"Но такое происходит не за три и не за тридцать недель, как правило! Важно и то, что при занятии нужно получать удовольствие — чтобы это подстегивало, чтобы было какое-то удовольствие. А себя заставлять можно сколько угодно — это ни к чему не приведет", — заверил Зыгмантович.

Главная проблема популярной психологии, по мнению Зыгмантовича, заключается в том, что в ней все упрощается, в том числе и данные, которые основаны на серьезных экспериментальных исследованиях.

Лучше не увлекаться всеми этими журналами о психологии, а читать хорошие книги — их очень много, причем не в духе "Как стать успешным", а по-настоящему занимательных и при этом основанных на настоящих исследованиях", — заключил собеседник Sputnik.

Читайте в субботу на Sputnik интервью с Павлом Зыгмантовичем о том, как чаще всего ошибаются белорусы в отношениях и почему семей сегодня становится все меньше.