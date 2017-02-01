МИНСК, 2 фев — Sputnik. Решение установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах России в Минске расценивают как внутреннее дело российской стороны, и не стоит его политизировать, заявил Sputnik в четверг заместитель председателя комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета республики Национального собрания Беларуси, лидер ЛДПБ Сергей Гайдукевич.



© Sputnik Владимир Корнев ГПК и МИД пока не комментируют введение в РФ пограничной зоны

Накануне директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ.

"Это внутреннее дело российской стороны, мы (Беларусь — Sputnik) не видим никаких объективных причин, чтобы решение о безвизовом въезде на 5 дней могло повредить безопасности соседней страны", — сказал сенатор

При этом он подчеркнул, что Беларусь всегда расценивала Россию как своего стратегического и братского партнера. "Мы со свой стороны будем стараться делать все, чтобы не создавалась иллюзия того, что Беларусь куда-то, в какую то сторону повернула от братской России", — сказал Гайдукевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Погранзона на границе РФ в Беларуси функционирует уже три года

При этом он подчеркнул, что не нужно политизировать решение российской стороны о пограничной зоне. "Я не считаю, что это нужно расценивать как ответ России на то, что Беларусь получит от ЕС деньги для открытия центра для мигрантов. Следует вспомнить, что несколько лет назад Россия и сама получала от ЕС аналогичную финансовую помощь", — сказал Гайдукевич.

Он также подчеркнул, что "в России огромное количество различных политологов, экспертов, которые несут всякую чушь о том, что Беларусь выстраивает какие-то отношения с Европой в ущерб России". "Когда я разговариваю с руководителями фракций в Государственной думе России, отношение к Беларуси совершенно другое", — сказал сенатор.

При этом Гайдукевич подчеркнул, что белорусская сторона на разных уровнях должна пояснять российскому обществу свою позицию по данному вопросу. "Мы не будем молчать, надо выступать, и в российских СМИ в том числе, чтобы люди знали о реальной позиции Беларуси", — сказал сенатор.