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Сертификация техники не отменяется, но переносится

02.02.2017 11:10 — Новости Общества | БДГ  
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Правительство Беларуси приняло решение перенести сроки введения обязательной сертификации бытовой техники.

Решение об обязательной сертификации бытовой техники, и не только нее, было принято в конце прошлого года правительством. Постановление Совмина №849 должно было вступить в силу с 1 февраля 2017, однако вызвало возмущение у поставщиков техники, которые  были не готовы к такому нововведению, обвинив правительство в желании ограничить и затруднить поставки зарубежной техники на белорусский рынок. Неоднозначно отреагировали тогда и в ЕЭК.

Согласно документу, с 1 февраля в Беларуси обязательной сертификации в части энергоэффективности подлежала бытовая техника и электроника: от холодильников до ламп накаливания. По документу, с 1 апреля сертификация вводилась бы и для кондиционеров, а с 1 сентября - на стиральные машины и посудомоечные машины. Вся техника, по планам правительства, должна была получать подтверждение со стороны Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Однако накануне стало известно, что обязательную сертификацию, вызвавшую бурю возмущения у российских и белорусский поставщиков, решили перенести. Об отмене меры речи не идет.

Согласно постановлению белорусского правительства №77, обязательное получение сертификатов по энергоэффективности на бытовую технику переносится частично на этот год, частично - на 1 июля 2018 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, сертификация холодильников и морозильников, также элекродуховок, кондиционеров, посудомоечных, стиральных и сушильных машин, ламп накаливания, телевизоров и мониторов, а также бытовой и офисной техники переносится на 1 июля 2018 года. 

С 1 февраля 2017 года вводится сертификация ряда продукции: кабелей, пожарного оборудования, средств электросвязи, алкоголя и других товаров. С 1 мая 2017 года вводится сертификация средств связи.

С 1 сентября этого года будет введена сертификация внешних источников питания и трехфазовых электродвигателей.

В правительстве при введении обязательной сертификации в октябре прошлого года говорили о том, что покупателям важно, покупая товар с высоким классом энергоэффективности с целью экономии энергоресурсов и, соответственно, платы за них, чтобы класс энергоэффективности действительно соответствовал заявленному в маркировке. Именно для этого и было принято решение ввести непростую и довольно дорогостоящую процедуру. При этом многочисленные экспреты были уверены, что такой шаг может привести к перебоям с поставками техники и даже возникновению серого рынка.
 
 
 
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Правительство Беларуси приняло решение перенести сроки введения обязательной сертификации бытовой техники.

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