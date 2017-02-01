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Польские таможенники среди экспортной древесины обнаружили 30 тысяч пачек белорусских сигарет
02.02.2017 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники Центрального следственного бюро полиции при поддержке Таможенной службы Варшавы и Белостока задержали в приграничной Сокулке контрабанду, состоящую из почти 600 тысяч сигарет. Контрабандный товар был спрятан в сосновых бревнах, которые перевозили в грузовом поезде. Предварительная стоимость контрабанды — 400 тысяч злотых (почти 100 тысяч долларов),
Для маскировки контрабанды использовался оригинальный и дорогостоящий способ. Балки, в которых были спрятан сигареты, были заранее специально тщательно подготовлены.
В бревнах длиной 6 метров была высверлена сердцевина диаметром 10 см, где и были спрятаны сигареты. Для того, чтобы табачные изделия было невозможно найти, бревнам вернули изначальный вид — выпиленные отверстия были аккуратно заделаны.
По факту контрабанды пока никто задержан не был, начато следствие. Возбуждено уголовное дело, которое направили на дальнейшее рассмотрение Таможенной службой в Белостоке.
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Для маскировки контрабанды использовался оригинальный и дорогостоящий способ.
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