Сотрудники Центрального следственного бюро полиции при поддержке Таможенной службы Варшавы и Белостока задержали в приграничной Сокулке контрабанду, состоящую из почти 600 тысяч сигарет. Контрабандный товар был спрятан в сосновых бревнах, которые перевозили в грузовом поезде. Предварительная стоимость контрабанды — 400 тысяч злотых (почти 100 тысяч долларов), сообщается на официальном сайте Центрального следственного бюро польской полиции.





Для маскировки контрабанды использовался оригинальный и дорогостоящий способ. Балки, в которых были спрятан сигареты, были заранее специально тщательно подготовлены.









В бревнах длиной 6 метров была высверлена сердцевина диаметром 10 см, где и были спрятаны сигареты. Для того, чтобы табачные изделия было невозможно найти, бревнам вернули изначальный вид — выпиленные отверстия были аккуратно заделаны.

По факту контрабанды пока никто задержан не был, начато следствие. Возбуждено уголовное дело, которое направили на дальнейшее рассмотрение Таможенной службой в Белостоке.