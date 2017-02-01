Белорусские туроператоры с нетерпением ждут, когда иностранные гости смогут приезжать на пять дней без виз. Разрешение вступает в силу с 12 февраля.

«Мы понимаем, что значит для нашей страны, для развития туризма, для экспорта туристических услуг отмена виз. Поэтому маршруты созданы, программы написаны на пять дней, чтобы занять туриста по полной программе. Они будут сочетать в себе не только путешествия, но и оздоровление», - рассказала генеральный директор агентства Людмила Сеньковская.

Разработанные для иностранных туристов пятидневные программы обойдутся примерно в 700 евро, включая посещение экскурсий, питание и проживание. Сейчас в Минске проходит экскурсионно-туристическая выставка «Профтур-2017». В ней принимают участие отечественные и зарубежные профсоюзные туроператоры, в том числе из Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины. Выставка должна продемонстрировать туристические ресурсы Беларуси.

Напомним, Беларусь без визы смогут посетить граждане 80 стран .