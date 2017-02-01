Завершено расследование необычного уголовного дела в отношении 28-летнего витебчанина, который следил за своей бывшей девушкой через интернет-ресурс одного из мобильных операторов. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.

Ранее молодые люди встречались и проживали вместе. Но через пару месяцев 29-летняя девушка заметила пристальную слежку и постоянный контроль за ней со стороны партнера.

Даже когда пара рассталась, мужчина все так же знал, с кем она разговаривает по мобильному телефону и ведет переписку. Свою информированность он подтверждал фактами — и хозяйка телефона обратилась с заявлением в органы.

— Секрет раскрыли сотрудники компании оператора мобильной связи, сообщившие витебчанке о том, что уже не один месяц несколько раз в сутки она запрашивает детализацию своего номера, — рассказывает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Оказалось, что еще в период совместного проживания мужчина тайно воспользовался телефоном своей спутницы: отправил USSD-запрос оператору связи и установил пароль для доступа в систему «Интернет-помощник» номера хозяйки телефона.

В период с октября 2015 по январь 2016 года следователи выявили более 450 фактов несанкционированного доступа к информации в системе оператора мобильной связи. Запросы мужчина отравлял с различных устройств (телефона и компьютера) и разных мест (Витебска, командировок в Щучинский, Лиозненский районы).

Так из ревности мужчина неправомерно завладел данными о расходах, звонках и сообщениях бывшей возлюбленной, которые были сформированы биллинговой системой оператора и выводились на страницу абонента системы «Интернет-помощник». Чтобы женщина не догадалась об этом, подозреваемый иногда пополнял баланс счета.

Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.2 ст. 349 и ст. 352 Уголовного кодекса (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности; иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда).

Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

— По результатам расследования следователи направили информационное письмо оператору мобильной связи о подключении вышеуказанной услуги только лично абоненту и при предъявлении паспорта, — рассказала Светлана Сахарова.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Следователи напоминают: законом предусмотрена уголовная ответственность за неправомерное завладение информацией, в том числе абонента мобильной связи. Ведь как это влечет нарушение конституционного права гражданина на защиту каждого от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство (согласно ст. 28 Конституции Республики Беларусь). Кроме того, согласно требованиям Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 № 455-З установлен запрет на получение информации о частной жизни и персональных данных физического лица, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающихся состояния его здоровья, иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь.