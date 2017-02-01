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Житель Витебска пойдет под суд из-за слежки за бывшей девушкой через отчеты мобильного оператора
02.02.2017 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование необычного уголовного дела в отношении 28-летнего витебчанина, который следил за своей бывшей девушкой через интернет-ресурс одного из мобильных операторов. Подробности
Ранее молодые люди встречались и проживали вместе. Но через пару месяцев 29-летняя девушка заметила пристальную слежку и постоянный контроль за ней со стороны партнера.
Даже когда пара рассталась, мужчина все так же знал, с кем она разговаривает по мобильному телефону и ведет переписку. Свою информированность он подтверждал фактами — и хозяйка телефона обратилась с заявлением в органы.
— Секрет раскрыли сотрудники компании оператора мобильной связи, сообщившие витебчанке о том, что уже не один месяц несколько раз в сутки она запрашивает детализацию своего номера, — рассказывает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Оказалось, что еще в период совместного проживания мужчина тайно воспользовался телефоном своей спутницы: отправил USSD-запрос оператору связи и установил пароль для доступа в систему «Интернет-помощник» номера хозяйки телефона.
В период с октября 2015 по январь 2016 года следователи выявили более 450 фактов несанкционированного доступа к информации в системе оператора мобильной связи. Запросы мужчина отравлял с различных устройств (телефона и компьютера) и разных мест (Витебска, командировок в Щучинский, Лиозненский районы).
Так из ревности мужчина неправомерно завладел данными о расходах, звонках и сообщениях бывшей возлюбленной, которые были сформированы биллинговой системой оператора и выводились на страницу абонента системы «Интернет-помощник». Чтобы женщина не догадалась об этом, подозреваемый иногда пополнял баланс счета.
Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.2 ст. 349 и ст. 352 Уголовного кодекса (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности; иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда).
Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
— По результатам расследования следователи направили информационное письмо оператору мобильной связи о подключении вышеуказанной услуги только лично абоненту и при предъявлении паспорта, — рассказала Светлана Сахарова.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Даже когда пара рассталась, мужчина все так же знал, с кем возлюбленная разговаривает по мобильному телефону и ведет переписку. Теперь он ждет рассмотрения...
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