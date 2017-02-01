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Лукашенко: Главным инспектором по соблюдению прав человека должен быть президент

02.02.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Главным инспектором по соблюдению прав человека должен быть президент. Об этом заявил Александр Лукашенко 2 февраля на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Республики Беларусь Виктора Рябцева.

«Хочу вас попросить, чтобы вы действительно были надежным стражем соблюдения Основного закона нашей страны», — сказал Президент.

Глава государства в этой связи отметил, что от Беларуси часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека.

«У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее (все надо видеть права человека), — если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент», — заявил Александр Лукашенко.

«И вы должны стать рядом со мной. И именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан. Это — главное», — добавил руководитель государства.

 
 
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"Только тогда будут соблюдаться права человека - право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова,...

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