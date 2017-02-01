В отношении должностных лиц школы, в которой училась девочка, погибшая на поле во время уборки урожая, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Прокурор прокомментировал гибель школьницы на поле в Молодечно.

— Ситуация до конца не разрешена, — заявил Олег Лаврухин. — Да, водитель понес наказание, но сейчас в отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное дело. Изучается, как девочка все-таки оказалась на поле. Не исключено, что это дело тоже уйдет в суд.

Напомним, 29 сентября во время выполнения сельскохозяйственных работ в СПК «Восход-Агро» погибла ученица 8-го класса средней школы № 11 Молодечно 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик с картофелем. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

В начале октября отец школьницы Олег Попченя направил заявление в Департамент госинспекции труда. Он просил провести специальное расследование несчастного случая. По мнению правозащитников, в действиях нанимателя (СПК «Восход-Агро») и чиновников сферы образования (которые непосредственно отправили школьницу на сельхозработы) усматривается целый ряд нарушений.

В конце октября Молодечненский межрайонный отдел Департамента госинспекции по труду отказал в расследовании . Главным аргументом было то, что в Беларуси заключать трудовой договор допускается только с гражданами в возрасте от 14 лет — а погибшей было всего 13. И «ни трудовых, ни гражданско-правовых отношений между ОАО „Восход-Агро“ и школьницей не установлено» — а без них и расследования не будет. Тогда семья школьницы обратилась в суд.

В декабре суд Молодечненского района отказал в удовлетворении исковых требований отца. И только обязал отдел образования провести свое спецрасследование с составлением акта формы Н-2 по итогу (как несчастный случай с обучающимся).

После гибели 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка, и начальник отдела образования Молодечненского райисполкома. Выяснилось, что еще весной Министерство образования рассылало письмо, где указывало на запрет привлечения школьников к сельхозработам.

В конце декабря суд Молодечненского района вынес приговор водителю грузовика: 22-летнему Павлу Цыбину дали 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. По мнению стороны обвинения, он мог увидеть девочку в зеркала заднего вида, но начал движение задним ходом и проявил невнимательность. Родители школьницы не требовали у водителя компенсации морального и материального ущерба.