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Прокуратура о гибели ученицы на поле: в отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное дело
02.02.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by
В отношении должностных лиц школы, в которой училась девочка, погибшая на поле во время уборки урожая, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.
Прокурор прокомментировал гибель школьницы на поле в Молодечно.
— Ситуация до конца не разрешена, — заявил Олег Лаврухин. — Да, водитель понес наказание, но сейчас в отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное дело. Изучается, как девочка все-таки оказалась на поле. Не исключено, что это дело тоже уйдет в суд.
Напомним, 29 сентября во время выполнения сельскохозяйственных работ в СПК «Восход-Агро»
В начале октября отец школьницы Олег Попченя направил заявление в Департамент госинспекции труда. Он просил
В конце октября Молодечненский межрайонный отдел Департамента госинспекции по труду
В декабре суд Молодечненского района
После гибели 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка, и начальник отдела образования Молодечненского райисполкома. Выяснилось, что еще весной Министерство образования рассылало письмо, где указывало на
В конце декабря суд Молодечненского района
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- Ситуация до конца не разрешена, - заявил прокурор Олег Лаврухин. - Да, водитель понес наказание, но сейчас в отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное...
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