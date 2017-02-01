МИНСК, 2 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг привел к присяге судью Конституционного суда Республики Беларусь Виктора Рябцева, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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После принесения судьей присяги президент вручил Рябцеву удостоверение судьи Конституционного суда и подарочный экземпляр Конституции Беларуси.

На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов.

Лукашенко пожелал Виктору Рябцеву успехов на новом ответственном посту. "Вы у нас видный ученый, практик. Думаю, что Конституционный суд в вашем лице приобретет достойного эксперта и борца за права наших людей, стража соблюдения Конституции", — сказал глава государства.

Президент также отметил важность традиции публичного принесения присяги судьями Конституционного суда.

"Самое главное, это лишний раз напоминает всем нам в стране и за ее пределами о демократичности нашего государственного устройства", — подчеркнул Лукашенко.