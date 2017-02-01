Завершилось расследование уголовного дела в отношении начальника Острошицко-Городокского района электросетей, которого осенью 2016 года задержали за взятку. Какие новые обстоятельства дела выявили специалисты, сообщает Следственный комитет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напоминим, в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки был задержан начальник Острошицко-Городокского района электрических сетей филиала Минские электрические сети РУП «Минскэнерго». Тогда речь шла о незаконном вознаграждении в 1000 долларов за благоприятное согласование работ по прокладке кабеля к котельной одного из предприятий в Минском районе.

Но, по версии следствия, это был не единственный эпизод коррупционной деятельности руководителя. Сообщается, что используя свое служебное положение, начальник систематически получал незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов по обеспечению выполнения работ по электроснабжению строительных объектов, прокладке и подключению кабелей без получения технических условий и составления проектно-сметной документации. Для этого задержанный в том числе давал давал указания подчиненным составлять заведомо ложные документы технического характера, которые заверял своей подписью.

Таким образом, с мая по сентябрь 2016 года должностное лицо получило 2 тысячи долларов незаконного вознаграждения.

Действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки, совершенное повторно, и служебный подлог. Следствием также наложен арест на его имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд.