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Боечко о пограничной зоне: это техническое решение ФСБ России

02.02.2017 11:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Представитель Беларуси в Совете командующих пограничными войсками в СНГ, экс-председатель Госпогранкомитета республики Александр Боечко считает, что решение России установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах не отразится на законопослушных гражданах.

Боечко о пограничной зоне: это техническое решение ФСБ России
© Sputnik Григорий Сысоев
Сенатор РФ: погранзона установлена из-за безвизового режима в Беларуси

"Не думаю, что это отразится на законопослушных гражданах. Просто будут упорядочены потоки по трассам, и нельзя уже будет проехать "лесными" тропами, по каким-то окольным дорогам", – рассказал Sputnik в четверг Боечко. 

"Имеет ли данное решение российской стороны политический оттенок? Это должны оценить и прокомментировать дипломаты. Я же его расцениваю, как техническое решение", – сказал он. 

При этом экс-председатель ГПК отметил, что такая практика – функционирование режима погранзоны вдоль белорусско-российской границы – не является новой. "Беларусь несколько лет назад уже ввела такой режим", – сказал он. 

По словам Боечко, это было сделано для того, чтобы организовать надлежащее взаимодействие с пограничными органами РФ, направленное на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.

ФСБ России приняло решение усилить меры по охране границы с Беларусью: в Смоленской, Брянской и Псковской областях с 7 февраля будет установлен режим пограничной зоны. Российская сторона связывает это с введением в республике 5-дневного безвизового режима для иностранцев, прилетающих в Беларусь через аэропорт "Минск" – так РФ защитит себя от проникновения в страну экстремистов. Белорусские эксперты призывают СМИ "не раздувать проблему".

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-председатель ГПК Беларуси напомнил, что Беларусь на несколько лет раньше ввела режим погранзоны вдоль белорусско-российской границы.

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