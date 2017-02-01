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БГУ оказался на 4-м месте в рейтинге среди университетов СНГ
02.02.2017 11:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Белорусский государственный университет занимает четвертое место в рейтинге высших учебных заведений постсоветского пространства, такие данные опубликованы Webometrics Ranking of World Universities.
© Sputnik / Виктор Толочко
Январский рейтинг университетов, как и ранее, возглавил Гарвард, на втором месте — Стэнфордский университет, на третьем — Массачусетский технологический. БГУ в общемировом рейтинге занимает 637 строчку — единственный белорусский вуз, который числится в первой тысяче.
Среди стран Центральной и Восточной Европы Белгосуниверситет занимает более высокую строчку — 19 место, а между постсоветских стран БГУ расположился на четвертом месте.
В странах СНГ лучше БГУ признаны лишь МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет. Примечательно, что БГУ занимает более высокую строчку, чем российская Высшая школа Экономики, а также Вильнюсский и Латвийский университеты.
Webometrics Ranking of World Universities — рейтинг мировых университетов, который основан на объеме документов от университета в интернете и индексе цитируемости исследований из вузов.
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В рейтинге стран Центральной и Восточной Европы главный белорусский вуз занимает 19 позицию.
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