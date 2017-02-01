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В Гродно от отравления метиловым спиртом скончались два человека, еще один находится в больнице

02.02.2017 12:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 февраля. Три человека отравились метиловым спиртом в Гродно, двое из них скончались, один госпитализирован, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

По информации УВД, мужчина 1963 года рождения нашел на площадке сбора бытовых отходов пол-литровую емкость со спиртосодержащей жидкостью и предложил своим соседям по дому, мужчине 1958 года рождения и женщине 1971 года рождения, ее совместно распить.

"За вечер почти вся бутылка была выпита, все разошлись по квартирам, — говорится в сообщении пресс-службы. — Ближе к трем часам ночи люди почувствовали недомогание. Прибывшие на место происшествия милиция и медики нашли одного из мужчин уже мертвым. Второй гродненец, нашедший жидкость, также скончался в своей квартире. Женщина с тяжелым отравлением была доставлена в больницу".

Согласно предварительному заключению экспертов, все граждане отравились метиловым спиртом. Пострадавшую от смерти спасло лишь то, что она выпила меньше других.

Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 2 февраля. Три человека отравились метиловым спиртом в Гродно, двое из них скончались, один госпитализирован, сообщает пресс-служба УВД Гродненского...

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